Yaptıklarımızı örnek gösterdi! Gunnarsdottir: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Yaptıklarımızı örnek gösterdi! Gunnarsdottir: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Daha güçlü bir NATO için daha fazla inovasyona ihtiyaç olduğunu kaydeden İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottiri, 'Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu sektörde yaptıkları örnek teşkil ediyor' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 13:44
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 13:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Gunnarsdottir, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Türkiye'ye yeniden gelmekten memnun olduğunu dile getiren Gunnarsdottir, zirve konusunda "iyimser" düşündüğünü belirtti.
NATO zirvesinde güçlü mesajlar verileceğini kaydeden Gunnarsdottir, "Zirve sonucunda, daha birleşmiş ve daha güçlü bir NATO'nun yanı sıra NATO bünyesinde daha güçlü bir Avrupa görmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.
Gunnarsdottir, Zirve kapsamında, Ukrayna'ya yönelik çok güçlü ve kararlı bir destek görmeyi umduğunu söyledi.
- "TÜRKİYE'NİN (SAVUNMA SEKTÖRÜNDE) YAPTIKLARI ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"
Türkiye'nin gelişen savunma sanayisine ilişkin de Gunnarsdottir, bu kapsamda İzlanda ve diğer NATO müttefikleriyle "büyük işbirliği fırsatlarına" işaret etti.
Daha güçlü bir NATO için daha fazla inovasyona ihtiyaç olduğunu kaydeden Gunnarsdottir, "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu sektörde yaptıkları örnek teşkil ediyor." diye konuştu.
Gunnarsdottir, Türkiye ve İzlanda arasında işbirliğini, fırsatları değerlendirmeyi ve takip etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.
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Yaptıklarımızı örnek gösterdi! Gunnarsdottir: Türkiye'ye ihtiyacımız var
Daha güçlü bir NATO için daha fazla inovasyona ihtiyaç olduğunu kaydeden İzlanda Dışişleri Bakanı Thorgerdur Katrin Gunnarsdottiri, 'Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu sektörde yaptıkları örnek teşkil ediyor' dedi.
Bakan Gunnarsdottir, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin ilk gününde düzenlenen Savunma Sanayii Forumu'nda (NSDIF26), AA muhabirinin sorularını yanıtladı.
Türkiye'ye yeniden gelmekten memnun olduğunu dile getiren Gunnarsdottir, zirve konusunda "iyimser" düşündüğünü belirtti.
NATO zirvesinde güçlü mesajlar verileceğini kaydeden Gunnarsdottir, "Zirve sonucunda, daha birleşmiş ve daha güçlü bir NATO'nun yanı sıra NATO bünyesinde daha güçlü bir Avrupa görmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.
Gunnarsdottir, Zirve kapsamında, Ukrayna'ya yönelik çok güçlü ve kararlı bir destek görmeyi umduğunu söyledi.
- "TÜRKİYE'NİN (SAVUNMA SEKTÖRÜNDE) YAPTIKLARI ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"
Türkiye'nin gelişen savunma sanayisine ilişkin de Gunnarsdottir, bu kapsamda İzlanda ve diğer NATO müttefikleriyle "büyük işbirliği fırsatlarına" işaret etti.
Daha güçlü bir NATO için daha fazla inovasyona ihtiyaç olduğunu kaydeden Gunnarsdottir, "Türkiye'ye ihtiyacımız var. Türkiye'nin bu sektörde yaptıkları örnek teşkil ediyor." diye konuştu.
Gunnarsdottir, Türkiye ve İzlanda arasında işbirliğini, fırsatları değerlendirmeyi ve takip etmeyi sabırsızlıkla beklediğini dile getirdi.
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