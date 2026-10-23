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Türkiye'nin Orta Koridor Demiryolu Projesi'nde önemli adım

Dev Demir Yolu Projesinin İhalesi 22 Aralık'ta: Divriği'den Gürcistan Sınırına 875 Kilometre

Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 18:15
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 15:19
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin Orta Koridor Demiryolu Projesi'nde önemli adım

Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme (ETMIC) Projesi'nde kritik bir aşamaya geçiliyor. Projenin altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve inşasına ilişkin ihale, 22 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ihale ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Üç Kısımdan Oluşan Dev Proje

İhale kapsamında inşa edilecek Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı, üç kısımdan oluşacak. Proje Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum ve Erzurum-Kars koridorlarını kapsıyor. İhale kapsamında Divriği'den Erzincan'a kadar olan 156 kilometrelik hat ile Erzincan'dan Erzurum'a kadar olan 223 kilometrelik hattın altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu ile elektrifikasyonu yapılacak. Erzurum'dan Kars'a kadar olan 208 kilometrelik hattın altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu gerçekleştirilecek. Erzurum'dan Gürcistan sınırına kadar olan 288 kilometrelik hattın ise elektrifikasyonu tamamlanacak.

Teklifler İki Ayrı Zarfta Sunulacak

İstekliler, ETMIC Projesi'nin elektrifikasyon dahil altyapı ve üstyapı işlerinin tasarımı ve inşası için açılan ihaleye kapalı zarfla teklif sunacak. Teminat tutarı, ilk kısım için 2,5 milyon dolar, ikinci ve üçüncü kısım için 2,75 milyon dolar olacak. Teknik ve mali teklifler, iki ayrı zarf içinde 22 Aralık Salı günü saat 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Demir Yolu İnşaatı Dairesi Başkanlığı'na sunulacak. Bu tarihten sonra sunulan teklifler kabul edilmeyecek. Tekliflerin teknik kısmı, 22 Aralık günü saat 14.45'te aynı adreste açılacak.

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