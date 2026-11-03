Türkiye'nin ihracatında tarihi rakam! Ekim ayında zirvenin sahibi belli oldu
Türkiye'nin ihracatında tarihi rakam! Ekim ayında zirvenin sahibi belli oldu
Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 4 milyar 32 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Haber Giriş Tarihi: 03.11.2026 16:10
Haber Güncellenme Tarihi: 03.11.2026 16:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekimde sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 4 milyar 32 milyon dolar ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.
En fazla dış satım yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 13 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Geçen ay ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 61,1 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Bu sektörün ekim ayı ihracatı 1 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin ihracatının yüzde 70,7'sine imza atan sanayi grubunun dış satımı yüzde 7,1 artışla 18,3 milyar dolara çıktı.
Geçen ay ihracatın yüzde 12,9'unu gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 1,8'lik yükselişle 3 milyar 347 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 18'lik yükselişle 688 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
- EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, yaklaşık 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu dönemde en çok dış satım yapan ilk 3 kent ise yaklaşık 9 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,9 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
1 - 31 EKiM
SON 12 AYLIK
SEKTÖRLER
2025
2026
Değişim ('26/'25)
Pay(26) (%)
2024 - 2025
2025 - 2026
Değişim ('26/'25)
Pay(26) (%)
I. TARIM
3.286.819
3.347.353
1,8
12,9
36.020.624
37.546.247
4,2
13,1
A. BİTKİSEL ÜRÜNLER
2.174.162
2.254.479
3,7
8,7
24.131.301
25.361.684
5,1
8,9
Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri
1.089.642
1.038.577
-4,7
4,0
12.307.015
12.150.249
-1,3
4,3
Yaş Meyve ve Sebze
334.468
287.294
-14,1
1,1
3.273.324
4.590.679
40,2
1,6
Meyve Sebze Mamulleri
231.745
237.304
2,4
0,9
2.622.081
2.519.055
-3,9
0,9
Kuru Meyve ve Mamulleri
188.162
212.955
13,2
0,8
1.774.786
1.666.566
-6,1
0,6
Fındık ve Mamulleri
200.089
303.702
51,8
1,2
2.376.304
2.661.029
12,0
0,9
Zeytin ve Zeytinyağı
35.437
33.911
-4,3
0,1
562.524
386.445
-31,3
0,1
Tütün
82.093
130.161
58,6
0,5
1.057.345
1.229.928
16,3
0,4
Süs Bitkileri ve Mamulleri
12.525
10.574
-15,6
0,0
157.922
157.732
-0,1
0,1
B. HAYVANSAL ÜRÜNLER
381.274
422.355
10,8
1,6
3.933.393
4.309.969
9,6
1,5
Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller
381.274
422.355
10,8
1,6
3.933.393
4.309.969
9,6
1,5
C. AĞAÇ VE ORMAN ÜRÜNLERİ
731.384
670.520
-8,3
2,6
7.955.930
7.874.594
-1,0
2,8
Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri
731.384
670.520
-8,3
2,6
7.955.930
7.874.594
-1,0
2,8
II. SANAYİ
17.086.264
18.298.627
7,1
70,7
191.844.332
203.989.211
6,3
71,4
A. TARIMA DAYALI İŞLENMİŞ ÜRÜNLER
1.254.340
1.211.550
-3,4
4,7
13.793.841
13.751.491
-0,3
4,8
Tekstil ve Hammaddeleri
838.979
811.008
-3,3
3,1
9.515.598
9.492.674
-0,2
3,3
Deri ve Deri Mamulleri
129.119
118.818
-8,0
0,5
1.469.321
1.424.566
-3,0
0,5
Halı
286.242
281.724
-1,6
1,1
2.808.922
2.834.251
0,9
1,0
B. KİMYEVİ MADDELER VE MAM.
2.650.682
3.013.925
13,7
11,6
32.066.453
33.795.938
5,4
11,8
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri
2.650.682
3.013.925
13,7
11,6
32.066.453
33.795.938
5,4
11,8
C. SANAYİ MAMULLERİ
13.181.242
14.073.151
6,8
54,4
145.984.038
156.441.783
7,2
54,8
Hazırgiyim ve Konfeksiyon
1.508.490
1.296.330
-14,1
5,0
16.950.381
16.213.085
-4,3
5,7
Otomotiv Endüstrisi
3.809.159
4.032.435
5,9
15,6
40.727.741
42.683.678
4,8
14,9
Gemi, Yat ve Hizmetleri
304.894
233.086
-23,6
0,9
2.161.973
2.686.746
24,3
0,9
Elektrik ve Elektronik
1.640.849
1.929.862
17,6
7,5
17.445.061
19.839.374
13,7
6,9
Makine ve Aksamları
1.066.913
954.535
-10,5
3,7
11.031.260
11.310.489
2,5
4,0
Demir ve Demir Dışı Metaller
1.219.311
1.324.090
8,6
5,1
13.113.275
14.711.222
12,2
5,2
Çelik
1.286.963
1.352.622
5,1
5,2
16.407.352
16.885.884
2,9
5,9
Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri
402.912
390.091
-3,2
1,5
4.438.635
4.531.482
2,1
1,6
Mücevher
568.425
760.800
33,8
2,9
8.075.300
8.801.331
9,0
3,1
Savunma ve Havacılık Sanayii
707.494
1.140.026
61,1
4,4
8.290.704
11.357.392
37,0
4,0
İklimlendirme Sanayii
665.833
659.274
-1,0
2,5
7.342.355
7.421.101
1,1
2,6
III. MADENCİLİK
583.304
688.043
18,0
2,7
6.109.866
7.219.159
18,2
2,5
Madencilik Ürünleri
583.304
688.043
18,0
2,7
6.109.866
7.219.159
18,2
2,5
T O P L A M (TİM*)
20.956.387
22.334.023
6,6
86,3
233.974.823
248.754.617
6,3
87,1
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Türkiye'nin ihracatında tarihi rakam! Ekim ayında zirvenin sahibi belli oldu
Otomotiv endüstrisi, ekim ayında 4 milyar 32 milyon dolarla en fazla ihracata imza atan sektör olarak kayıtlara geçti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, ekimde sanayi grubu sektörlerinden otomotiv endüstrisi 4 milyar 32 milyon dolar ihracat yaparak ilk sıradaki yerini korudu.
En fazla dış satım yapan sektörler arasında kimyevi maddeler ve mamulleri 3 milyar 13 milyon dolarla ikinci, elektrik ve elektronik sektörü 1 milyar 929 milyon dolarla üçüncü sırada yer aldı.
Geçen ay ihracatını oransal olarak en fazla artıran sektör, yüzde 61,1 ile savunma ve havacılık sanayisi oldu. Bu sektörün ekim ayı ihracatı 1 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin ihracatının yüzde 70,7'sine imza atan sanayi grubunun dış satımı yüzde 7,1 artışla 18,3 milyar dolara çıktı.
Geçen ay ihracatın yüzde 12,9'unu gerçekleştiren tarım grubunda yüzde 1,8'lik yükselişle 3 milyar 347 milyon dolarlık, ihracatın yüzde 2,7'sini oluşturan madencilik grubunda yüzde 18'lik yükselişle 688 milyon dolarlık dış satım yapıldı.
- EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA
Geçen ay en fazla ihracat yapılan ilk 3 ülke, yaklaşık 1,9 milyar dolarla Almanya, 1,5 milyar dolarla ABD ve 1,3 milyar dolarla Birleşik Krallık oldu.
Bu dönemde en çok dış satım yapan ilk 3 kent ise yaklaşık 9 milyar dolarla İstanbul, 2,2 milyar dolarla Kocaeli, 1,9 milyar dolarla Ankara olarak sıralandı.
TİM verilerine göre, sektörel bazda 2025 ve 2026'nın ekim ayları ve son 12 aylık ihracat verileri, değişim oranları ve toplam içindeki payları şöyle (bin dolar):
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