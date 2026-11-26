Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyorlar: Ortaklık geliştirmeye hazırız
Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyorlar: Ortaklık geliştirmeye hazırız
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile uzun vadeli projeleri hayata geçirme konusunda deneyime sahip olduklarını belirterek, ülkesinin karşılıklı saygı ve güven temelinde Türkiye ile ortaklığını geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 15:47
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 15:47
Kaynak:
AA
Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre Novak, Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Novak, iki ülkenin onlarca yılı kapsayan projeleri hayata geçirme konusunda deneyime sahip olduğuna işaret ederek, "Bu tür girişimleri birlikte sonuçlandırabilmemiz ilişkilerimize istikrar kazandırıyor. Rusya, karşılıklı saygı ve güven temelinde bu ortaklığı geliştirmeye devam etmeye hazır." ifadesini kullandı.
Rusya ile Türkiye arasında yoğun ve yapıcı bir diyalog yürütüldüğünü belirten Novak, Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu 20. Dönem Toplantısı'nda ikili ilişkilerin gündemindeki tüm konuları kapsamlı şekilde değerlendirmeyi planladıklarını kaydetti.
Görüşmelerde, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.
Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Novak, Kocaeli'de Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde kurulan TN Maleik Petrokimya Fabrikası'nın açılışına da katıldı.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye'nin deneyimlerinden faydalanmak istiyorlar: Ortaklık geliştirmeye hazırız
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Türkiye ile uzun vadeli projeleri hayata geçirme konusunda deneyime sahip olduklarını belirterek, ülkesinin karşılıklı saygı ve güven temelinde Türkiye ile ortaklığını geliştirmeye hazır olduğunu söyledi.
Rus hükümetinden yapılan açıklamaya göre Novak, Türkiye'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile görüştü.
Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Novak, iki ülkenin onlarca yılı kapsayan projeleri hayata geçirme konusunda deneyime sahip olduğuna işaret ederek, "Bu tür girişimleri birlikte sonuçlandırabilmemiz ilişkilerimize istikrar kazandırıyor. Rusya, karşılıklı saygı ve güven temelinde bu ortaklığı geliştirmeye devam etmeye hazır." ifadesini kullandı.
Rusya ile Türkiye arasında yoğun ve yapıcı bir diyalog yürütüldüğünü belirten Novak, Türkiye-Rusya Karma Ekonomik Komisyonu 20. Dönem Toplantısı'nda ikili ilişkilerin gündemindeki tüm konuları kapsamlı şekilde değerlendirmeyi planladıklarını kaydetti.
Görüşmelerde, ticari ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra enerji sektöründeki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik konular ele alındı.
Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunan Novak, Kocaeli'de Gebze Kimya İhtisas Sanayi Bölgesi'nde kurulan TN Maleik Petrokimya Fabrikası'nın açılışına da katıldı.
Kaynak: AA
Çok Okunanlar