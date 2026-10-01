SPK'dan tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına ara ödeme kararı
SPK'dan tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına ara ödeme kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 07:52
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 07:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı son haftalık bültende, tasfiye aşamasındaki fon yatırımcılarını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. MKK üzerinden yürütülen hak sahipliği mutabakat süreçleri doğrultusunda, mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ara ödeme süreci resmen başlatıldı.
Dört portföy şirketinin fonlarını kapsıyor
SPK tarafından alınan karar kapsamında; Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonların katılma payı sahiplerine ödemeler aktarılacak.
Kurul kararına göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara nihai tasfiye sonucuna mahsuben ivedilikle ara ödeme aktarımı sağlanacak. Ara ödeme uygulamasının ilk etapta para piyasası fonlarından başlatılması kararlaştırıldı.
Ödemeler nasıl yapılacak? 1 milyon TL sınırı
Ödeme tutarları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak olan net yatırım tutarları esas alınarak belirlenecek. Uygulanacak ödeme kriterleri ise şu şekilde açıklandı:
"Yatırımcının net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altındaysa tutarın tamamı, 1 milyon TL veya üzerindeyse en fazla 1 milyon TL ara ödeme olarak aktarılacaktır."
Fon paylarının iadesi gerekmeyecek
Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması ve sürecin hızlandırılması amacıyla teknik kolaylıklar da sağlandı. Yapılan bilgilendirmeye göre:
"Ara ödemelerin gerçekleştirilebilmesi için yatırımcıların hesaplarında bulunan fon paylarını iade etmesi gerekmeyecektir."
Bu sayede katılım payı sahipleri, mevcut paylarını devretmek zorunda kalmadan hesaplanan net yatırım tutarları üzerinden ara ödemelerini alabilecekler. Tasfiye sürecinin tamamlanmasıyla birlikte nihai hesaplaşma gerçekleştirilecek.
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SPK'dan tasfiye sürecindeki fonların yatırımcılarına ara ödeme kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Tera, Pusula, Atlas ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine sürecindeki fonların yatırımcılarına, nihai tasfiye beklenmeden ara ödeme yapılmasına karar verdi.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) yayınladığı son haftalık bültende, tasfiye aşamasındaki fon yatırımcılarını yakından ilgilendiren kritik bir karara imza attı. MKK üzerinden yürütülen hak sahipliği mutabakat süreçleri doğrultusunda, mağduriyetlerin önüne geçilmesi amacıyla ara ödeme süreci resmen başlatıldı.
Dört portföy şirketinin fonlarını kapsıyor
SPK tarafından alınan karar kapsamında; Tera Portföy, Pusula Portföy, Atlas Portföy ve Hedef Portföy tarafından kurulan ve tasfiyesine karar verilen fonların katılma payı sahiplerine ödemeler aktarılacak.
Kurul kararına göre, hak sahipliği mutabakatı tamamlanan tüm yatırımcılara nihai tasfiye sonucuna mahsuben ivedilikle ara ödeme aktarımı sağlanacak. Ara ödeme uygulamasının ilk etapta para piyasası fonlarından başlatılması kararlaştırıldı.
Ödemeler nasıl yapılacak? 1 milyon TL sınırı
Ödeme tutarları, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hesaplanacak olan net yatırım tutarları esas alınarak belirlenecek. Uygulanacak ödeme kriterleri ise şu şekilde açıklandı:
Fon paylarının iadesi gerekmeyecek
Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması ve sürecin hızlandırılması amacıyla teknik kolaylıklar da sağlandı. Yapılan bilgilendirmeye göre:
Bu sayede katılım payı sahipleri, mevcut paylarını devretmek zorunda kalmadan hesaplanan net yatırım tutarları üzerinden ara ödemelerini alabilecekler. Tasfiye sürecinin tamamlanmasıyla birlikte nihai hesaplaşma gerçekleştirilecek.
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