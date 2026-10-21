SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

SPK’dan 3 aracı kuruma faaliyet durdurma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) yatırımcıları yakından ilgilendiren kritik bir karar geldi. Kurul, üç aracı kurumun faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım'ın işlemleri gece yarısı itibarıyla askıya alındı.

Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 07:48
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 07:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
SPK’dan 3 aracı kuruma faaliyet durdurma kararı

Sermaye Piyasası Kurulu, borsa ve yatırım dünyasını yakından ilgilendiren yeni kararlarını açıkladı.

Yapılan incelemeler sonucunda üç aracı kurumun faaliyetleri geçici süreyle durduruldu. Karardan etkilenen kurumlar; Alnus Yatırım, Bulls Yatırım ve Pusula Yatırım Menkul Değerler oldu. Yayınlanan karara göre, söz konusu şirketlerin sermaye piyasası kapsamındaki tüm faaliyetleri 21 Ekim tarihi itibarıyla askıya alındı.

Gece yarısı saat 00.01 itibarıyla yürürlüğe giren kararın, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda alındığı bildirildi. Durdurma kararının ne kadar süreceği ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver