SpaceX'ten ABD devlerine dev hamle: Starlink kendi mobil operatörünü kuruyor
SpaceX'ten ABD devlerine dev hamle: Starlink kendi mobil operatörünü kuruyor
SpaceX, ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisansı portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Elon Musk, anlaşmanın kesintisiz telefon kapsaması için gereken son kritik parça olduğunu belirtirken, haberin ardından AT&T, T-Mobile ve Verizon hisseleri düşüş yaşadı.
Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:23
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:24
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
SpaceX, ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisansı portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağı belirtildi.
FCC ONAYI BEKLENİYOR
Açıklamada, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayının alınmasının ardından SpaceX'in uydu üzerinden cep telefonlarına sunduğu bağlantı hizmetini, cihazların her yerde bağlantı kurmasını sağlayacak gelişmiş bir karasal ağ ile birleştireceği kaydedildi.
MUSK'TAN KESİNTİSİZ KAPSAMA VURGUSU
SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, bu anlaşmanın SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası olduğunu ifade etti.
RAKİP OPERATÖRLERİN HİSSELERİ GERİLEDİ
SpaceX'in açıklamasının ardından piyasa sonrası işlemlerde ABD'nin büyük mobil iletişim operatörlerinden AT&T, T-Mobile ve Verizon'un hisselerinde düşüş görüldü.
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SpaceX'ten ABD devlerine dev hamle: Starlink kendi mobil operatörünü kuruyor
SpaceX, ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisansı portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını duyurdu. Elon Musk, anlaşmanın kesintisiz telefon kapsaması için gereken son kritik parça olduğunu belirtirken, haberin ardından AT&T, T-Mobile ve Verizon hisseleri düşüş yaşadı.
SpaceX, ABD genelinde kullanılabilecek düşük bant spektrumu lisansı portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu adımın Starlink'in ABD'de büyük bir mobil operatöre dönüşmesinin önünü açacağı belirtildi.
FCC ONAYI BEKLENİYOR
Açıklamada, ABD Federal İletişim Komisyonunun (FCC) onayının alınmasının ardından SpaceX'in uydu üzerinden cep telefonlarına sunduğu bağlantı hizmetini, cihazların her yerde bağlantı kurmasını sağlayacak gelişmiş bir karasal ağ ile birleştireceği kaydedildi.
MUSK'TAN KESİNTİSİZ KAPSAMA VURGUSU
SpaceX Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, X sosyal medya platformundaki paylaşımında, bu anlaşmanın SpaceX'in ABD'de kesintisiz telefon kapsaması sağlayabilmesi için gereken spektrumun son kritik parçası olduğunu ifade etti.
RAKİP OPERATÖRLERİN HİSSELERİ GERİLEDİ
SpaceX'in açıklamasının ardından piyasa sonrası işlemlerde ABD'nin büyük mobil iletişim operatörlerinden AT&T, T-Mobile ve Verizon'un hisselerinde düşüş görüldü.
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