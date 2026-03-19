Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), "Bayram ikramiyeniz tanımlandı" yalanıyla vatandaşlara gönderilen ve link içeren sahte mesajlara karşı uyarıda bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 19.03.2026 15:54
Haber Güncellenme Tarihi: 19.03.2026 15:55
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kurumdan yapılan bilgilendirmede, son günlerde bazı vatandaşların cep telefonlarına veya e-posta adreslerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK'nın adı kullanılarak gerçeği yansıtmayan mesajlar gönderildiğinin tespit edildiği bildirildi.
Söz konusu iletilerde, "Bayram ikramiyeniz tanımlandı. Linki onaylayarak ödemenizin bankanıza yapılmasını sağlayabilirsiniz." ifadelerinin yer aldığı belirtilen açıklamada, bu mesajların kesinlikle sahte olduğu vurguladı.
Vatandaşların mağduriyet yaşamaması için dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları istenen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Resmi kurumlar tarafından SMS veya e-posta yoluyla link gönderilerek ödeme onayı istenmez. Vatandaşlarımızın bu tür mesajlardaki bağlantılara asla tıklamaması; kimlik, banka veya kişisel bilgilerini hiçbir şekilde paylaşmaması gerekmektedir. Aksi halde vatandaşlarımız dolandırıcılığa maruz kalabilir. Bu tür sahte iletilere lütfen itibar etmeyiniz."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
SGK'dan "sahte bayram ikramiyesi mesajı" uyarısı
Çok Okunanlar