Otoyollar SİHA'lar için mini havaalanlarına dönüşüyor!
Otoyollar SİHA'lar için mini havaalanlarına dönüşüyor!
AKINCI ve Bayraktar TB2'nin senaryo gereği Manisa-Balıkesir Karayolu'na iniş ve kalkış yapması Yunanistan'ın dengesini bozdu. Türkiye'nin otoyolları SİHA'lar için mini havaalanlarına dönüştürdüğü yazan Yunan basını, 'Bu durum Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de denge konusunda ciddi endişelere yol açıyor. Alternatif operasyonel destek noktalarının varlığı, Türk hava gücünün etkisiz hale getirilmesini daha da zorlaştırabilir' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 13:37
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 13:38
Kaynak:
İHA
Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İzmir'den kalkış yapan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı.
Afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda, kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildiren Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda, kara yolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik, bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere, toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik." ifadelerini kullandı.
Yunan basını, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş-kalkış yapmasını Türkiye'nin savaşa hazırlığını gösteren hareketler olarak değerlendirdi.
Türkiye'nin otoyolları bile aniden insansız hava araçları için "mini havaalanlarına" dönüştürdüğü dile getirildi.
Türkiye'nin askeri planlamasında yeni bir dönemin başladığını yazan Yunan basını, "Ankara, karayolu ağından alternatif bir operasyonel kapasite elde etmek için yatırım yapıyor gibi görünüyor; otoyolların seçilmiş bölümlerini insansız hava araçları için geçici pistlere dönüştürüyor. Bu durum Ege Denizi'ndeki ve daha geniş Doğu Akdeniz'deki denge konusunda ciddi endişelere yol açıyor" ifadelerini kullandı.
Haberde, "Bu tür bir yeteneğin stratejik önemi açıktır: askeri bir kriz durumunda, askeri hava üsleri ve pistler hedef haline gelebilir. Alternatif operasyonel destek noktalarının varlığı, Türk hava gücünün etkisiz hale getirilmesini daha da zorlaştırabilir. Türk İHA testi, Atina tarafından yakından izlenmesi gereken operasyonel bir yönü ortaya koymaktadır. Dağılma ve alternatif altyapıları kullanma yeteneği, özellikle hava araçlarının hayatta kalabilirliğinin kritik bir faktör olduğu bir ortamda, Türk kuvvetlerine daha fazla esneklik sağlayabilir" denildi.
Bu gelişmelerin Yunanistan'ın savunma planlaması için kritik bir konuyu gündeme getirdiğini aktaran Yunan basını, "Türkiye bu programı acil durumlar, afetler ve lojistik operasyonlarına hazırlığı artırmaya yönelik bir önlem olarak sunuyor. Ancak aynı zamanda bu kapasitenin askeri faydası da göz ardı edilemez. Ege'nin diğer tarafından gelen mesaj, yön konusunda açık: Ankara, insansız hava araçlarını desteklemek için sivil altyapısını bile kullanmanın yollarını arıyor. Yunanistan için zorluk, yeni yetenekleri zamanında değerlendirmek ve potansiyel bir kriz ortamında hazırlıksız yakalanmamaktır" ifadelerini kullandı.
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Otoyollar SİHA'lar için mini havaalanlarına dönüşüyor!
AKINCI ve Bayraktar TB2'nin senaryo gereği Manisa-Balıkesir Karayolu'na iniş ve kalkış yapması Yunanistan'ın dengesini bozdu. Türkiye'nin otoyolları SİHA'lar için mini havaalanlarına dönüştürdüğü yazan Yunan basını, 'Bu durum Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de denge konusunda ciddi endişelere yol açıyor. Alternatif operasyonel destek noktalarının varlığı, Türk hava gücünün etkisiz hale getirilmesini daha da zorlaştırabilir' ifadelerini kullandı.
Keşan'dan havalanan bir Bayraktar TB2, Çorlu'dan kalkan bir AKINCI ile Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan İzmir'den kalkış yapan bir başka Bayraktar TB2, Manisa-Balıkesir kara yoluna başarıyla iniş ve kalkış yaptı.
Afet, acil durum ve olağanüstü lojistik operasyonlarda, kara yolu ağının insansız hava araçlarının iniş, kalkış ve konuşlanması amacıyla kullanılabilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini bildiren Bakan Uraloğlu, "Bu kapsamda, kara yolu ağımızda fiziki standartları sağlayan 9 bin 562 yol kesimi tespit ettik, bunlar arasından ilk aşamada 7, sonraki aşamada 45 olmak üzere, toplam 52 potansiyel yol kesimi belirledik." ifadelerini kullandı.
Yunan basını, AKINCI ve Bayraktar TB2'nin kara yoluna iniş-kalkış yapmasını Türkiye'nin savaşa hazırlığını gösteren hareketler olarak değerlendirdi.
Türkiye'nin otoyolları bile aniden insansız hava araçları için "mini havaalanlarına" dönüştürdüğü dile getirildi.
Türkiye'nin askeri planlamasında yeni bir dönemin başladığını yazan Yunan basını, "Ankara, karayolu ağından alternatif bir operasyonel kapasite elde etmek için yatırım yapıyor gibi görünüyor; otoyolların seçilmiş bölümlerini insansız hava araçları için geçici pistlere dönüştürüyor. Bu durum Ege Denizi'ndeki ve daha geniş Doğu Akdeniz'deki denge konusunda ciddi endişelere yol açıyor" ifadelerini kullandı.
Haberde, "Bu tür bir yeteneğin stratejik önemi açıktır: askeri bir kriz durumunda, askeri hava üsleri ve pistler hedef haline gelebilir. Alternatif operasyonel destek noktalarının varlığı, Türk hava gücünün etkisiz hale getirilmesini daha da zorlaştırabilir. Türk İHA testi, Atina tarafından yakından izlenmesi gereken operasyonel bir yönü ortaya koymaktadır. Dağılma ve alternatif altyapıları kullanma yeteneği, özellikle hava araçlarının hayatta kalabilirliğinin kritik bir faktör olduğu bir ortamda, Türk kuvvetlerine daha fazla esneklik sağlayabilir" denildi.
Bu gelişmelerin Yunanistan'ın savunma planlaması için kritik bir konuyu gündeme getirdiğini aktaran Yunan basını, "Türkiye bu programı acil durumlar, afetler ve lojistik operasyonlarına hazırlığı artırmaya yönelik bir önlem olarak sunuyor. Ancak aynı zamanda bu kapasitenin askeri faydası da göz ardı edilemez. Ege'nin diğer tarafından gelen mesaj, yön konusunda açık: Ankara, insansız hava araçlarını desteklemek için sivil altyapısını bile kullanmanın yollarını arıyor. Yunanistan için zorluk, yeni yetenekleri zamanında değerlendirmek ve potansiyel bir kriz ortamında hazırlıksız yakalanmamaktır" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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