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NATO'ya Türk imzası! Yerli uydularımız devrede

Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak.

Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:49
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 11:49
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
NATO'ya Türk imzası! Yerli uydularımız devrede

Türkiye, NATO'nun kolektif uzay kabiliyetlerine iki yerli üretim gözlem uydusuyla katkı sağlayacak.

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