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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Türkiye ile yakın istişare içindeyiz

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 'Türkiye ile yakın istişare ve işbirliği içinde Ada'da adil ve kalıcı çözüm için çalışmaya devam edeceğiz.' dedi.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 13:21
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 13:21
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: Türkiye ile yakın istişare içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erhürman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Sergi Salonu'nda "Türk Yüzyılı: Dilde, Fikirde, İşte Birlik" temasıyla düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Devlet Başkanları Konseyi 13'üncü Zirvesi'nde konuştu.

KKTC'nin bütün çabalarının temelinde, Ada'da ve bölgede "barış, istikrar ve işbirliğinin güçlendirilmesinin" olduğunu söyleyen Erhürman, Kıbrıs Türk halkının dünyayla bütünleşmesi ile Kıbrıs'ta çözüm arayışlarının birbirlerini güçlendiren süreçler olduğunu vurguladı.

"Türkiye ile yakın istişare ve işbirliği içinde Ada'da adil ve kalıcı çözüm için çalışmaya devam edeceğiz." diyen Erhürman, Doğu Akdeniz'in gerilimlerin ve dışlayıcı politikaların değil karşılıklı saygının, kapsayıcı işbirliğinin ve ortak refahın hakim olduğu bir bölgeye dönüşmesini istediklerini belirtti.

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