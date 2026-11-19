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Karar İBB'deki toplantıda çıktı! İSKİ'den kapama-açmaya zam
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu'nda, su kapama-açma bedeli 507 liradan yüzde 19,72 zamla 607 liraya yükseltildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi kasım ayı toplantılarının dördüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.
Toplantıda yapılan İSKİ Genel Kurulu'nda, "İSKİ 2027 Yılı Hizmet Bedeli Tarifeleri" teklifi görüşüldü.
Teklifte, su kapama-açma bedelinin 507 liradan yüzde 19,72 zamla 607 liraya, vidanjör hizmeti bedelinin 1807 liradan yüzde 40,18 artışla 2 bin 533 liraya yükseltilmesi talep edildi.
İSKİ'nin hizmetlerine ilişkin zam teklifi kabul edildi.
Yeni zamlı tarife, 1 Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.
Kaynak: AA
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