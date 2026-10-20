İzmir'de tarımsal üretime can suyu! Yüz binlerce dekar arazi sulanacak
İzmir'de tarımsal üretime can suyu! Yüz binlerce dekar arazi sulanacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde hayata geçirecekleri Beydağ Sulama Projesi ile 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacaklarını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 10:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi.
Suyun gücünün İzmir'de toprağın bereketiyle buluştuğunu belirten Yumaklı, şunları ifade etti:
"Ödemiş ve Beydağ'da hayata geçireceğimiz Beydağ Sulama Projesi sayesinde 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacağız. Bereketin Yüzyılı vizyonumuzla üreticimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."
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İzmir'de tarımsal üretime can suyu! Yüz binlerce dekar arazi sulanacak
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İzmir'in Ödemiş ve Beydağ ilçelerinde hayata geçirecekleri Beydağ Sulama Projesi ile 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacaklarını bildirdi.
Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda projeye ilişkin bilgi verdi.
Suyun gücünün İzmir'de toprağın bereketiyle buluştuğunu belirten Yumaklı, şunları ifade etti:
"Ödemiş ve Beydağ'da hayata geçireceğimiz Beydağ Sulama Projesi sayesinde 196 bin 500 dekar arazide modern sulama dönemini başlatacağız. Bereketin Yüzyılı vizyonumuzla üreticimizin gücüne güç katmaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bereketli olsun."
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