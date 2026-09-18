İran Devrim Muhafızları Ordusu: Tanker vurduk

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'ndan 'yasa dışı' bir şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir tankeri vurduğunu açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 18.09.2026 08:43
Haber Güncellenme Tarihi: 18.09.2026 08:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre; DMO Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" bir şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir tankeri vurduğunu açıkladı.
Saldırının ardından gemide yangın çıktığı aktarılan açıklamada, söz konusu tankerin ABD ordusu tarafından "kışkırtıldığı ve kandırıldığı" için Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı öne sürüldü.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde bulundurduğu vurgulanarak, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı bir şekilde geçiş girişimleri, ihlalde bulunan gemilerin imhasından başka bir sonuç doğurmayacaktır" uyarısında bulunuldu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.25 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı sona erdirmek için büyük çaplı saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "Önümde önemli bir karar var. İçeri girip onları (İran rejimini) yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu büyük bir karar. Benim için her şey mümkün" açıklamasında bulundu.
07.15 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" bir şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir tankeri vurduğunu açıkladı.
03.00 ABD, savaşın devam etmesine rağmen, İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara, New York'taki 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi.
01.00 ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle kripto varlık borsası BitBank ile borsayla ilişkili kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı.
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İran Devrim Muhafızları Ordusu: Tanker vurduk
İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'ndan 'yasa dışı' bir şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir tankeri vurduğunu açıkladı.
ABD ve İran arasındaki askeri gerginlik sürerken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme daha yaşandı.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yer alan habere göre; DMO Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" bir şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir tankeri vurduğunu açıkladı.
Saldırının ardından gemide yangın çıktığı aktarılan açıklamada, söz konusu tankerin ABD ordusu tarafından "kışkırtıldığı ve kandırıldığı" için Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalıştığı öne sürüldü.
İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde bulundurduğu vurgulanarak, "Hürmüz Boğazı'ndan yasa dışı bir şekilde geçiş girişimleri, ihlalde bulunan gemilerin imhasından başka bir sonuç doğurmayacaktır" uyarısında bulunuldu.
07.25 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı sona erdirmek için büyük çaplı saldırıları yeniden başlatıp başlatmama konusunda kritik bir dönüm noktasında olduğunu belirterek, "Önümde önemli bir karar var. İçeri girip onları (İran rejimini) yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu büyük bir karar. Benim için her şey mümkün" açıklamasında bulundu.
07.15 İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı" bir şekilde geçmeye çalışan Togo bayraklı bir tankeri vurduğunu açıkladı.
03.00 ABD, savaşın devam etmesine rağmen, İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara, New York'taki 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi.
01.00 ABD Hazine Bakanlığı, İran'ın yaptırımlardan kaçınmasına yardımcı olduğu gerekçesiyle kripto varlık borsası BitBank ile borsayla ilişkili kişi ve kuruluşları yaptırım listesine aldı.
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