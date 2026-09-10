Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Banka, temmuz ayındaki toplantısında faizi yüzde 37'de sabit tutmuştu.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 09:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
Beklentiler sabit kalması yönünde
AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.
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Gözler Merkez Bankası'nın faiz kararında olacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bugün yapacağı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faiz kararını açıklayacak. Banka, temmuz ayındaki toplantısında faizi yüzde 37'de sabit tutmuştu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) bugün saat 14.00'te Fatih Karahan başkanlığında toplanacak.
Beklentiler sabit kalması yönünde
AA Finans'ın, TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 25 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerden 24'ü politika faizinin sabit bırakılacağını, biri 100 baz puan indirilerek yüzde 36'ya çekileceğini tahmin ediyor. Ekonomistlerin eylül ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Temmuz ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37’de sabit tutulmuştu.
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