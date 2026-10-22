Fon soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi
Fon soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi
Fon soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükselirken, 5 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:46
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 09:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece haklarında gözaltı kararı verilen 31 kişinin tamamının yakalandığı bildirildi.
Gözaltı sayısı 31’e yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Son gelişmeyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.
Soruşturmada yeni ayrıntılar bekleniyor
Haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin tamamının yakalandığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Gözaltı sayısı yükseldi
Fon soruşturması kapsamında düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece gözaltı sayısı 31'e yükselirken, 5 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere yönelik yürüttüğü fon soruşturmasında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece haklarında gözaltı kararı verilen 31 kişinin tamamının yakalandığı bildirildi.
Gözaltı sayısı 31’e yükseldi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bünyesindeki Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.
Soruşturma kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı. Son gelişmeyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 31’e yükseldi.
Soruşturmada yeni ayrıntılar bekleniyor
Haklarında gözaltı kararı verilen 31 şüphelinin tamamının yakalandığı belirtildi. Soruşturmaya ilişkin yeni ayrıntıların ilerleyen saatlerde açıklanması bekleniyor.
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