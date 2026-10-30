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Fon ödemeleri başladı! 29,3 milyar lira yatırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun aldığı kararlar doğrultusunda, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında hak sahiplerine yönelik ilk ara ödemeler kapsamında 30 Ekim itibarıyla toplam 29,3 milyar lira hesaplara aktarıldı.

Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 15:18
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 15:18
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fon ödemeleri başladı! 29,3 milyar lira yatırıldı

Sermaye piyasalarında tasfiye süreci yürütülen yatırım fonlarında beklenen an geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun kararları doğrultusunda, tasfiye sürecindeki yatırım fonlarında ilk ara ödemeler bugün hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor.

29,3 MİLYAR LİRA FON SAHİPLERİNİN HESAPLARINA YATIRILDI

30 Ekim itibarıyla toplam 29,3 milyar lira fon sahiplerinin hesaplarına yatırıldı.

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