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Fitch Ratings: Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk beklemiyoruz

Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek, sistemik risk de beklenmediğini vurguladı.

Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 21:14
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 21:15
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fitch Ratings: Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk beklemiyoruz

Fitch Ratings: Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk beklemiyoruzFitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olmayacağını düşündüğünü belirterek, sistemik risk de beklenmediğini vurguladı.

Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow, Türkiye'de yürütülen fon soruşturmalarına ilişkin açıklama yaptı.

"Fon soruşturmalarının not üzerinde etkisi olacağını beklemiyoruz. Kamu finansmanı yakından takip edilecek, hükümetin geride kalacağını düşünmüyoruz. Ekonominin geneline bakıldığında fon soruşturmaları nedeniyle dolarizasyon riski oluşmadı. Fon soruşturmaları nedeniyle sistemik risk beklemiyoruz."

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