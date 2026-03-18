Fed faiz kararını sabit tuttu piyasalar neye odaklandı
Fed faiz kararı sabit kaldı. FOMC politika faizini yüzde 3.50-3.75 aralığında korurken küresel riskler ve piyasa beklentileri öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 18.03.2026 21:48
Haber Güncellenme Tarihi: 18.03.2026 21:49
ABD Merkez Bankası (FED), 2026 yılının ikinci faiz kararını açıkladı. FED Açık Piyasa Komitesi (FOMC), politika faizini piyasa beklentilerine paralel şekilde yüzde 3.50-3.75 aralığında sabit bıraktı. Karar, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik saldırılarının ardından küresel piyasalarda artan jeopolitik risklerin gölgesinde alındı. Önümüzdeki süreçte makroekonomik veriler ve jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisi yakından izlenecek.
Faiz kararının sabit tutulması, 2025 yılının son üç toplantısında yapılan toplam 75 baz puanlık indirimlerin ardından gelen duruşun devamı niteliği taşıdı. FED, 2026 yılı Ocak toplantısında da politika faizinde değişikliğe gitmemişti.
Piyasa beklentileriyle uyumlu gelen karar sonrası yatırımcıların odağında FED’in ileriye dönük para politikası sinyalleri yer aldı. Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmelerin enflasyon ve büyüme görünümüne etkisi, para politikası patikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olmaya devam ediyor.
Küresel riskler ve para politikası dengesi
ABD ile Orta Doğu ekseninde artan gerilim, enerji fiyatları ve küresel ticaret akışları üzerinde risk unsuru oluşturdu. Bu gelişmelerin enflasyon görünümüne olası yansımaları, FED’in temkinli duruşunu sürdürmesinde etkili faktörler arasında yer aldı.
