Emekli zammında ikinci perde açıldı! İşte 3 aylık kesinleşen rakam
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Mart ayı enflasyon verilerini duyurmasıyla birlikte, Temmuz ayında milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisinin alacağı zam oranında ikinci kritik eşik geride kaldı. Mart ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 10,03'lük artışı şimdiden garantilerken, memur ve memur emeklileri için üç aylık enflasyon farkı yüzde 6,07 olarak kayıtlara geçti.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 12:33
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 12:33
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan rakamlar, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin temmuz ayında maaşlarına yansıyacak zam oranında ikinci belirleyici adımı oluşturdu. Mart ayı itibarıyla emekliler, yılın ikinci yarısında alacakları zam için yüzde 10,03'lük artışı şimdiden garantiledi. Memur ve memur emeklileri için de üç aylık enflasyon farkı yüzde 6,07 olarak kayıtlara geçti.
TÜİK VERİLERİYLE TEMMUZ ZAMMINDA İKİNCİ KRİTİK EŞİK GEÇİLDİ
TÜİK'in güncellediği Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,94 oranında yükseldi. Yıllık bazda ise enflasyon yüzde 30,87 seviyesine ulaştı. Bu veriler, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ve temmuz dönemlerinde alacakları zam oranının şekillenmesinde temel rol oynuyor. 2024'ün ilk altı ayında yüzde 12,19 zam alan emekliler, şimdiye kadar açıklanan üç aylık verilerle temmuz için yüzde 10,03'lük artış hakkı kazandı. Memur ve memur emeklilerinin üç aylık zam farkı ise yüzde 6,07 olarak hesaplandı.
EMEKLİ VE MEMUR TEMMUZ ZAMMI İÇİN GÖZÜNÜ KALAN DÖRT AYA ÇEVİRDİ
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı kesinleşmeden önce nisan, mayıs ve haziran ayı enflasyon rakamlarının da açıklanması bekleniyor. TÜİK'in bu döneme ilişkin verileri duyurmasının ardından, altı aylık toplam enflasyon farkı netleşecek ve temmuz ayında ödenecek nihai zam oranı ortaya çıkacak. Öte yandan, memur emeklileri toplu sözleşme gereği yılın ikinci yarısında yüzde 7 zam alacak. Ancak enflasyonun yüzde 11'i aşması halinde, memur emeklileri bu oranın üstündeki farkı da maaşlarında görecek. Böylece, toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı da maaşlara yansıyacak.
Enflasyon rakamlarının her ay güncellenmesiyle birlikte, emekli ve memur maaşlarında temmuz zammı için geri sayım hız kazandı. Son dört aylık verinin açıklanmasının ardından, milyonlarca vatandaşın beklediği kesin zam oranı netleşecek. Hükümetin ve TÜİK'in adımlarını yakından takip eden emekliler, maaşlarına yansıyacak artışı öğrenmek için temmuz ayını bekliyor.
