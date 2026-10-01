Cevdet Yılmaz: Fon için ilave adımlar gündemimizde
Cevdet Yılmaz: Fon için ilave adımlar gündemimizde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu’nun 2 Ekim 2026’da gerçekleştireceği ikinci toplantıda süreç kapsamında atılabilecek ilave adımların ele alınacağını bildirdi. Yılmaz, çalışma ihtiyacı bulunan alanların da kurul tarafından değerlendirileceğini ve toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 20:23
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 20:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un 28. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Tören Salonu’nda verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurulun ikinci toplantısında alınacak kararlar ve yapılacak açıklamalar sürecin bundan sonraki aşamaları açısından takip edilecek.
Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısına ilişkin konuşan Yılmaz, ilk toplantıda önemli kararlar alındığını belirtti.
Her kurulun kendi yetki alanında karar aldığını ve bunları kamuoyuyla paylaştığını ifade eden Yılmaz, SPK ve BDDK tarafından 1 Ekim’de açıklanan kararlara da işaret etti.
Yılmaz, “Her bir kurulumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de SPK’nin, BDDK’nin aldığı önemli kararlar paylaşıldı” dedi.
İlave çalışma ihtiyacı bulunan alanlar ele alınacak
İkinci toplantının gündemine ilişkin bilgi veren Yılmaz, kurulun mevcut adımların yanı sıra yapılabilecek ilave çalışmaları değerlendireceğini belirtti.
Yılmaz, “Yarın da gündemimiz ‘ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var’, onları Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.
Ödeme takvimi için toplantı sonrasını işaret etti
Fon soruşturmasında ödeme takviminin nasıl şekilleneceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, ayrıntılar için kurul toplantısının ardından yapılacak açıklamaları işaret etti.
Yılmaz, Koordinasyon Kurulunun yanı sıra ilgili kurulların kendi yetki alanlarının bulunduğunu belirterek, “Oralar da bağımsız otoriteler. Kendi kararlarıyla ilgili kurullarımızın açıklamalarını beklemek lazım” dedi.
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Cevdet Yılmaz: Fon için ilave adımlar gündemimizde
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Fon Koordinasyon Kurulu’nun 2 Ekim 2026’da gerçekleştireceği ikinci toplantıda süreç kapsamında atılabilecek ilave adımların ele alınacağını bildirdi. Yılmaz, çalışma ihtiyacı bulunan alanların da kurul tarafından değerlendirileceğini ve toplantının ardından kamuoyuna açıklama yapılacağını söyledi.
Yılmaz, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un 28. Dönem 5. Yasama Yılı dolayısıyla Meclis Tören Salonu’nda verdiği resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kurulun ikinci toplantısında alınacak kararlar ve yapılacak açıklamalar sürecin bundan sonraki aşamaları açısından takip edilecek.
Fon Koordinasyon Kurulu ikinci kez toplanacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu’nun ikinci toplantısına ilişkin konuşan Yılmaz, ilk toplantıda önemli kararlar alındığını belirtti.
Her kurulun kendi yetki alanında karar aldığını ve bunları kamuoyuyla paylaştığını ifade eden Yılmaz, SPK ve BDDK tarafından 1 Ekim’de açıklanan kararlara da işaret etti.
Yılmaz, “Her bir kurulumuz kendi alanında kararlarını alıyor ve kamuoyuyla paylaşıyor. Bugün de SPK’nin, BDDK’nin aldığı önemli kararlar paylaşıldı” dedi.
İlave çalışma ihtiyacı bulunan alanlar ele alınacak
İkinci toplantının gündemine ilişkin bilgi veren Yılmaz, kurulun mevcut adımların yanı sıra yapılabilecek ilave çalışmaları değerlendireceğini belirtti.
Yılmaz, “Yarın da gündemimiz ‘ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var’, onları Kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz. Ardından bir basın açıklaması yapacağız inşallah” ifadelerini kullandı.
Ödeme takvimi için toplantı sonrasını işaret etti
Fon soruşturmasında ödeme takviminin nasıl şekilleneceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Yılmaz, ayrıntılar için kurul toplantısının ardından yapılacak açıklamaları işaret etti.
Yılmaz, Koordinasyon Kurulunun yanı sıra ilgili kurulların kendi yetki alanlarının bulunduğunu belirterek, “Oralar da bağımsız otoriteler. Kendi kararlarıyla ilgili kurullarımızın açıklamalarını beklemek lazım” dedi.
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