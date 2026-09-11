Borsada haftalık bilanço belli oldu! BIST 100 öne çıktı
Borsada haftalık bilanço belli oldu! BIST 100 öne çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,25 yükselişle 14.467,25 puandan tamamlarken dolar ve avro da haftalık bazda değer kazandı. Altının gram fiyatında ise yüzde 0,87 düşüş kaydedildi. Yeni haftada BIST 100, döviz ve değerli metallerdeki fiyat hareketleri yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 22:29
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 22:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,25 değer kazandı. BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.000,94, en yüksek 14.673,07 puanı gördü.
Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,25 artarak haftayı 14.467,25 puandan tamamladı. Böylece haftalık piyasa performansında hisse senetlerindeki yükseliş öne çıktı.
Altın fiyatlarında haftalık düşüş kaydedildi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,87 azalarak 6 bin 830 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 düşüşle 44 bin 490 lira oldu.
Önceki hafta sonunu 11 bin 284 liradan tamamlayan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,83 gerileyerek 11 bin 190 liraya indi.
Dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı
Döviz piyasasında dolar/TL ve avro/TL haftalık bazda değer kazandı. ABD doları yüzde 0,34 artışla 48,46050 liraya yükseldi.
Avro ise aynı dönemde yüzde 0,38 değer kazanarak 56,4710 liraya çıktı. Böylece haftalık bazda her iki para biriminde de TL karşısında sınırlı yükseliş kaydedildi.
Fonlarda hisse senedi kategorisi öne çıktı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,87, emeklilik fonları ise yüzde 1,54 değer kazandı. Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek haftalık artış yüzde 2,74 ile Hisse Senedi Fonları'nda gerçekleşti.
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Borsada haftalık bilanço belli oldu! BIST 100 öne çıktı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 3,25 yükselişle 14.467,25 puandan tamamlarken dolar ve avro da haftalık bazda değer kazandı. Altının gram fiyatında ise yüzde 0,87 düşüş kaydedildi. Yeni haftada BIST 100, döviz ve değerli metallerdeki fiyat hareketleri yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında yer alacak.
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,25 değer kazandı. BIST 100 endeksi hafta içinde en düşük 14.000,94, en yüksek 14.673,07 puanı gördü.
Endeks, önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,25 artarak haftayı 14.467,25 puandan tamamladı. Böylece haftalık piyasa performansında hisse senetlerindeki yükseliş öne çıktı.
Altın fiyatlarında haftalık düşüş kaydedildi
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı haftalık bazda yüzde 0,87 azalarak 6 bin 830 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,03 düşüşle 44 bin 490 lira oldu.
Önceki hafta sonunu 11 bin 284 liradan tamamlayan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,83 gerileyerek 11 bin 190 liraya indi.
Dolar ve avro haftayı yükselişle kapattı
Döviz piyasasında dolar/TL ve avro/TL haftalık bazda değer kazandı. ABD doları yüzde 0,34 artışla 48,46050 liraya yükseldi.
Avro ise aynı dönemde yüzde 0,38 değer kazanarak 56,4710 liraya çıktı. Böylece haftalık bazda her iki para biriminde de TL karşısında sınırlı yükseliş kaydedildi.
Fonlarda hisse senedi kategorisi öne çıktı
Yatırım fonları haftalık bazda yüzde 0,87, emeklilik fonları ise yüzde 1,54 değer kazandı. Yatırım fonları kategorileri arasında en yüksek haftalık artış yüzde 2,74 ile Hisse Senedi Fonları'nda gerçekleşti.
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