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Borsa'da limitler kalktı! SPK'dan pay geri alımlarında üst sınır kararı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.
SPK, pay geri alımlarına ilişkin ilke kararı yayımladı.
Kararda, ikinci bir duyuruya kadar pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.
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