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Borsa'da limitler kalktı! SPK'dan pay geri alımlarında üst sınır kararı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmayacağını duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 15:37
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 15:38
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa'da limitler kalktı! SPK'dan pay geri alımlarında üst sınır kararı

SPK, pay geri alımlarına ilişkin ilke kararı yayımladı.

Kararda, ikinci bir duyuruya kadar pay geri alımlarında geri alınan payların toplam bedeline ilişkin üst sınırın uygulanmamasına karar verildiği bildirildi.

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