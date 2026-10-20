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Benzine indirim geldi: Akaryakıt tabelaları yeniden değişti

Benzinin litre fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 79,50 liraya, Ankara’da 80,50 liraya, İzmir’de ise 80,80 liraya geriledi.

Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:58
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 11:59
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Benzine indirim geldi: Akaryakıt tabelaları yeniden değişti

Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir değişiklik yaşandı. Benzinin litre satış fiyatına yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirim, 20 Ekim itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.

Üç büyükşehirde benzin fiyatları düştü

İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı üç büyükşehirde şu seviyelere geriledi:

İstanbul: 79,50 TL

Ankara: 80,50 TL

İzmir: 80,80 TL

Fiyatlar illere ve dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor

Akaryakıt dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar; rekabet koşulları ve serbest piyasa nedeniyle kentlere ve şirketlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle sürücülerin güncel pompa fiyatlarını bulundukları bölgedeki akaryakıt istasyonlarından kontrol etmeleri gerekiyor.

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