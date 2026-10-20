Benzine indirim geldi: Akaryakıt tabelaları yeniden değişti
Benzine indirim geldi: Akaryakıt tabelaları yeniden değişti
Benzinin litre fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 79,50 liraya, Ankara’da 80,50 liraya, İzmir’de ise 80,80 liraya geriledi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 11:58
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 11:59
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir değişiklik yaşandı. Benzinin litre satış fiyatına yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirim, 20 Ekim itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
Üç büyükşehirde benzin fiyatları düştü
İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı üç büyükşehirde şu seviyelere geriledi:
İstanbul: 79,50 TL
Ankara: 80,50 TL
İzmir: 80,80 TL
Fiyatlar illere ve dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor
Akaryakıt dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar; rekabet koşulları ve serbest piyasa nedeniyle kentlere ve şirketlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle sürücülerin güncel pompa fiyatlarını bulundukları bölgedeki akaryakıt istasyonlarından kontrol etmeleri gerekiyor.
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Benzine indirim geldi: Akaryakıt tabelaları yeniden değişti
Benzinin litre fiyatına 4 lira 30 kuruş indirim yapıldı. Bugünden itibaren geçerli olan indirimle birlikte benzinin litre fiyatı İstanbul’da 79,50 liraya, Ankara’da 80,50 liraya, İzmir’de ise 80,80 liraya geriledi.
Akaryakıt fiyatlarında araç sahiplerini ilgilendiren yeni bir değişiklik yaşandı. Benzinin litre satış fiyatına yapılan 4 lira 30 kuruşluk indirim, 20 Ekim itibarıyla pompa fiyatlarına yansıdı.
Üç büyükşehirde benzin fiyatları düştü
İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı üç büyükşehirde şu seviyelere geriledi:
İstanbul: 79,50 TL
Ankara: 80,50 TL
İzmir: 80,80 TL
Fiyatlar illere ve dağıtım şirketlerine göre değişebiliyor
Akaryakıt dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar; rekabet koşulları ve serbest piyasa nedeniyle kentlere ve şirketlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor. Bu nedenle sürücülerin güncel pompa fiyatlarını bulundukları bölgedeki akaryakıt istasyonlarından kontrol etmeleri gerekiyor.
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