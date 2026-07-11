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Balon balığı avcılığında üst limitler belirlendi

İstilacı balon balığı avcısı balıkçılara yapılacak destekleme ödemelerinde üst limitler yeniden düzenlendi.

Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 11:14
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 11:15
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Balon balığı avcılığında üst limitler belirlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, benekli balon balığında (lagocephalus sceleratus) 100 bine kadar her bir adet için 35 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Diğer balon balığı türlerinde ise 200 bin adet olan üst limit 1 milyona çıkarıldı. Söz konusu türler için destekleme tutarı her bir adet için 10 lira olarak uygulanacak.

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