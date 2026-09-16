Bakan Şimşek'ten memur ve emeklileri ilgilendiren açıklama
Bakan Şimşek'ten memur ve emeklileri ilgilendiren açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarına ve emeklilere müjdeyi verdi. Bakan Şimşek, 'Kamu çalışanları ve emeklilerin aylıkları en az enflasyon oranı kadar artacak.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 16.09.2026 13:51
Haber Güncellenme Tarihi: 16.09.2026 13:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
OVP'nin iki temel fonksiyonu var: Birincisi politika taahhüdü, bütçe boyutuyla bağlayıcı. Özel sektör açısından ise yol haritası.
Büyük resme baktığımızda 3 yıl politika çerçevesini koruduk. Temel hedefimiz dezenflasyon ama arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler var. Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan aşağıda olurdu.
Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor.
Tahminler o günün koşullarını yansıtır. IMF yılda dört kez tahmini gözden geçirir. Biz sadece bir kez yapıyoruz.
OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Bütçe açığının milli gelire oranında hedefimizden daha iyi performans gösterdik.
2026'da eşel mobil uyguladık, ciddi bir gelirden feragat ettik. Buna rağmen yüzde 3,5 hedef karşısında yüzde 3,1 performans göstereceğimizi söylüyoruz.
Dışarıdaki şoka rağmen büyüme de yüzde 3,3 olacak. Buradaki sapma da yaşanan şoka oranla çok ciddi oranda değil.
Cari açıkta da iyileşme var.
Kamu çalışanları ve emeklilerin aylıkları en az enflasyon oranı kadar artacak
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Bakan Şimşek'ten memur ve emeklileri ilgilendiren açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu çalışanlarına ve emeklilere müjdeyi verdi. Bakan Şimşek, 'Kamu çalışanları ve emeklilerin aylıkları en az enflasyon oranı kadar artacak.' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
OVP'nin iki temel fonksiyonu var: Birincisi politika taahhüdü, bütçe boyutuyla bağlayıcı. Özel sektör açısından ise yol haritası.
Büyük resme baktığımızda 3 yıl politika çerçevesini koruduk. Temel hedefimiz dezenflasyon ama arzuladığımız hızda değil. Dış faktörler var. Bu sene savaş olmasaydı, enflasyon bugün itibariyle en az 7 puan aşağıda olurdu.
Savaş sadece petrol ve doğalgaz üzerinden etkilemiyor. Bütün emtia fiyatlarında artış var. Bu artış enflasyonu olumsuz etkiliyor. Bizde enflasyon yüksek olduğu için görece olarak daha fazla etkiliyor.
Tahminler o günün koşullarını yansıtır. IMF yılda dört kez tahmini gözden geçirir. Biz sadece bir kez yapıyoruz.
OVP açısından en bağlayıcı hedef bütçedir. Çünkü kamunun önemli ölçüde kontrolündedir. Bütçe açığının milli gelire oranında hedefimizden daha iyi performans gösterdik.
2026'da eşel mobil uyguladık, ciddi bir gelirden feragat ettik. Buna rağmen yüzde 3,5 hedef karşısında yüzde 3,1 performans göstereceğimizi söylüyoruz.
Dışarıdaki şoka rağmen büyüme de yüzde 3,3 olacak. Buradaki sapma da yaşanan şoka oranla çok ciddi oranda değil.
Cari açıkta da iyileşme var.
Kamu çalışanları ve emeklilerin aylıkları en az enflasyon oranı kadar artacak
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