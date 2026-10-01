Bakan Şimşek'ten fon yatırımcılarına ödeme mesajı: Gerekli adımlar atılıyor
Bakan Şimşek'ten fon yatırımcılarına ödeme mesajı: Gerekli adımlar atılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaların kurumlar arasında koordinasyon içinde sürdüğünü belirtti. Şimşek, yatırımcılara en kısa sürede mümkün olan en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 14:56
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 14:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır" dedi.
Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor.
Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor.
Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH'ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5'in oldukça altındadır.
Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH'ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir.
Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır."
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Bakan Şimşek'ten fon yatırımcılarına ödeme mesajı: Gerekli adımlar atılıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sorunlu fonlarla ilgili çalışmaların kurumlar arasında koordinasyon içinde sürdüğünü belirtti. Şimşek, yatırımcılara en kısa sürede mümkün olan en yüksek düzeyde ödeme yapılması için gerekli adımların atıldığını söyledi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır" dedi.
Bakan Şimşek'in X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımlar atılıyor.
Adalet Bakanlığımız, yatırımcıların haklarını korumak ve sorumluluğu bulunanların hesap vermesini sağlamak amacıyla hukuki süreci kararlılıkla yürütüyor.
Zorlu küresel koşullara ve savaşa rağmen ekonomimizin dayanıklılığı devam ediyor.
Yüksek emtia fiyatlarına karşın enflasyondaki düşüş sürüyor. Büyümemiz, ticaret ortaklarımızın yaklaşık 2 katı olup cari açığın milli gelire oranı yüzde 2,6 ile sürdürülebilir seviyededir. Uzun dönem ortalaması yüzde 20 olan brüt dış finansman ihtiyacının GSYH'ye oranı yüzde 16 seviyesinde, brüt dış borcun milli gelire oranı ise yüzde 32 ile uzun dönem ortalaması olan yüzde 44,5'in oldukça altındadır.
Bütçe açığının milli gelire oranı yaklaşık yüzde 3 ile gelişmekte olan ülkeler ortalamasının yarısı, kamu borcunun GSYH'ye oranı ise yüzde 22 ile gelişmekte olan ülkelerin üçte biri düzeyindedir.
Güçlendirdiğimiz makroekonomik temeller ve atılan adımlar, yaşanan gelişmelerin finansal sistem ve reel ekonomiye etkilerinin sınırlı kalmasını sağlayacaktır. Aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır."
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