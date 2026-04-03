Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak setimizi uyguluyoruz
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak setimizi uyguluyoruz
Bakan Şimşek, "Enflasyon martta aylık yüzde 1,9 olurken, yıllık enflasyon yüzde 30,9’a geriledi. Kısa vadede bu şokların enflasyon etkileri olsa da, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak politika setimizi bütüncül ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 13:34
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 13:35
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon verileriyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:
"Enflasyon martta aylık yüzde 1,9 olurken, yıllık enflasyon yüzde 30,9’a geriledi.
Gıda enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 4,8 puan iyileşerek yıllık yüzde 32,4 oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından iklim koşullarında görülen normalleşmenin, 2026 yılında gıda enflasyonu görünümünü desteklemesini bekliyoruz.
Yıllık hizmet enflasyonu son bir yılda 16,1 puan azaldı. Hizmetlerdeki dezenflasyonun; kira enflasyonundaki düşüş eğilimi, konut arzını artırmaya yönelik politikalarımız ve eğitimde kural bazlı fiyatlama ile önümüzdeki dönemde daha da belirginleşmesini öngörüyoruz.
Jeopolitik gelişmelerin ekonomimize etkilerini sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz. Program döneminde oluşturduğumuz mali alan ile enflasyonist baskıları azaltacak eşel mobil gibi uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde devreye alıyoruz.
Kısa vadede bu şokların enflasyon etkileri olsa da, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak politika setimizi bütüncül ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz"
Bakan Şimşek: Fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak setimizi uyguluyoruz
Bakan Şimşek, "Enflasyon martta aylık yüzde 1,9 olurken, yıllık enflasyon yüzde 30,9’a geriledi. Kısa vadede bu şokların enflasyon etkileri olsa da, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak politika setimizi bütüncül ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz" açıklamasını yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından enflasyon verileriyle ilgili açıklama yaptı.
Bakan Şimşek'in açıklaması şu şekilde:
"Enflasyon martta aylık yüzde 1,9 olurken, yıllık enflasyon yüzde 30,9’a geriledi.
Gıda enflasyonu bir önceki yılın aynı ayına göre 4,8 puan iyileşerek yıllık yüzde 32,4 oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan don ve kuraklığın ardından iklim koşullarında görülen normalleşmenin, 2026 yılında gıda enflasyonu görünümünü desteklemesini bekliyoruz.
Yıllık hizmet enflasyonu son bir yılda 16,1 puan azaldı. Hizmetlerdeki dezenflasyonun; kira enflasyonundaki düşüş eğilimi, konut arzını artırmaya yönelik politikalarımız ve eğitimde kural bazlı fiyatlama ile önümüzdeki dönemde daha da belirginleşmesini öngörüyoruz.
Jeopolitik gelişmelerin ekonomimize etkilerini sınırlamak için gerekli adımları atıyoruz. Program döneminde oluşturduğumuz mali alan ile enflasyonist baskıları azaltacak eşel mobil gibi uygulamaları hızlı ve etkin bir şekilde devreye alıyoruz.
Kısa vadede bu şokların enflasyon etkileri olsa da, kalıcı fiyat istikrarı hedefimize ulaşmamızı sağlayacak politika setimizi bütüncül ve kararlı bir şekilde uygulamaya devam ediyoruz"
