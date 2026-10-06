Bakan Işıkhan açıkladı işsizlik oranı yüzde 7,8’e geriledi
Bakan Işıkhan açıkladı işsizlik oranı yüzde 7,8’e geriledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’de işsizlik oranının yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini ve ağustos ayında yüzde 7,8’e gerilediğini açıkladı. Genç işsizlik oranının yüzde 13 seviyesine indiğini belirten Işıkhan, kadınlar ve gençlerin iş gücüne katılımını artıracak yeni nesil çalışma modelleri üzerinde çalışıldığını bildirdi. Yeni düzenlemelerde çalışanların hak ve güvencelerinin nasıl korunacağı önümüzdeki dönemin çalışma hayatı gündeminde yer alacak.
Haber Giriş Tarihi: 06.10.2026 22:27
Haber Güncellenme Tarihi: 06.10.2026 22:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Bakan Işıkhan başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda “Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri” gündemiyle toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yeni nesil çalışma modelleri ele alındı.
Işıkhan, işsizlik oranının 3 yıl 4 aylık dönemde tek haneli seviyelerde kaldığını belirterek, “İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor ve son açıklanan ağustos verisinde de yüzde 7,8’e gerilemiş durumda. Genç işsizlik oranımız yüzde 13’e gerilemiş durumda” dedi.
Yeni politika araçları devreye alınacak
İşsizliği daha düşük seviyelere çekmek amacıyla yeni politika araçlarının devreye alınacağını belirten Işıkhan, çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimlerin iş gücü piyasasına kazandırılmasının temel hedeflerden biri olduğunu söyledi.
Kadın istihdamına yönelik İş Pozitif ve genç istihdamını destekleyen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programlarına işaret eden Işıkhan, aktif iş gücü hizmetlerinin de sürdürüleceğini kaydetti.
Tek tip çalışma modeli hedeflenmiyor
Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Işıkhan, hedeflerinin tek tip bir çalışma modeli oluşturmak olmadığını vurguladı.
Işıkhan, “Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil; farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.
Avrupa’daki çalışma modelleri inceleniyor
Işıkhan, hazırlanan düzenlemelerde uluslararası uygulamaların da dikkate alındığını belirtti. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerinin incelendiğini bildiren Işıkhan, Türkiye’nin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.
2027-2029 dönemini kapsayan OVP’de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ile kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik politikalar bulunuyor.
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Bakan Işıkhan açıkladı işsizlik oranı yüzde 7,8’e geriledi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye’de işsizlik oranının yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrettiğini ve ağustos ayında yüzde 7,8’e gerilediğini açıkladı. Genç işsizlik oranının yüzde 13 seviyesine indiğini belirten Işıkhan, kadınlar ve gençlerin iş gücüne katılımını artıracak yeni nesil çalışma modelleri üzerinde çalışıldığını bildirdi. Yeni düzenlemelerde çalışanların hak ve güvencelerinin nasıl korunacağı önümüzdeki dönemin çalışma hayatı gündeminde yer alacak.
Bakan Işıkhan başkanlığında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Toplantı Salonu’nda “Çalışma Hayatında Yeni Çalışma Yöntemleri” gündemiyle toplantı gerçekleştirildi.
Toplantıda 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan yeni nesil çalışma modelleri ele alındı.
Işıkhan, işsizlik oranının 3 yıl 4 aylık dönemde tek haneli seviyelerde kaldığını belirterek, “İşsizlik oranımız yaklaşık 40 aydır tek haneli seviyelerde seyrediyor ve son açıklanan ağustos verisinde de yüzde 7,8’e gerilemiş durumda. Genç işsizlik oranımız yüzde 13’e gerilemiş durumda” dedi.
Yeni politika araçları devreye alınacak
İşsizliği daha düşük seviyelere çekmek amacıyla yeni politika araçlarının devreye alınacağını belirten Işıkhan, çalışma hayatına katılımda güçlük yaşayan kesimlerin iş gücü piyasasına kazandırılmasının temel hedeflerden biri olduğunu söyledi.
Kadın istihdamına yönelik İş Pozitif ve genç istihdamını destekleyen Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programlarına işaret eden Işıkhan, aktif iş gücü hizmetlerinin de sürdürüleceğini kaydetti.
Tek tip çalışma modeli hedeflenmiyor
Yeni nesil çalışma modellerine ilişkin yürütülen çalışmalara değinen Işıkhan, hedeflerinin tek tip bir çalışma modeli oluşturmak olmadığını vurguladı.
Işıkhan, “Amacımız tek tip bir çalışma modeli oluşturmak değil; farklı çalışan gruplarının ve işletmelerin değişen ihtiyaçlarına cevap verebilecek, hak ve güvenceleri koruyan daha kapsayıcı bir çalışma hayatı oluşturmaktır” ifadelerini kullandı.
Avrupa’daki çalışma modelleri inceleniyor
Işıkhan, hazırlanan düzenlemelerde uluslararası uygulamaların da dikkate alındığını belirtti. Özellikle Avrupa ülkelerindeki çalışma modellerinin incelendiğini bildiren Işıkhan, Türkiye’nin ihtiyaçları ile uluslararası uygulamalar arasında dengeli bir çerçeve oluşturulmasının amaçlandığını söyledi.
2027-2029 dönemini kapsayan OVP’de yeni nesil çalışma biçimleri, iş-yaşam dengesi ile kadınların ve gençlerin iş gücüne katılımının artırılmasına yönelik politikalar bulunuyor.
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