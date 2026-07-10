Bakan Bayraktar: KKTC'yi enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz
Bakan Bayraktar: KKTC'yi enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 15:37
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 15:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KIB-TEK Teknecik Elektrik Santrali'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını açıkladı.
Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:
"KKTC'nin enerji arz güvenliğinin omurgasını oluşturan bu stratejik tesiste mevcut üretim kapasitesi, bakım ve modernizasyon çalışmaları ile enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdik. Türkiye olarak KKTC'nin enerji arz güvenliğini kendi enerji güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz."
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Bakan Bayraktar: KKTC'yi enerji güvenliğinin ayrılmaz parçası olarak görüyoruz
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) enerji güvenliğinin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü söyledi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu ile KIB-TEK Teknecik Elektrik Santrali'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldıklarını açıkladı.
Bayraktar, paylaşımında şunları kaydetti:
"KKTC'nin enerji arz güvenliğinin omurgasını oluşturan bu stratejik tesiste mevcut üretim kapasitesi, bakım ve modernizasyon çalışmaları ile enerji altyapısının güçlendirilmesine yönelik adımları değerlendirdik. Türkiye olarak KKTC'nin enerji arz güvenliğini kendi enerji güvenliğimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu anlayışla Teknecik Elektrik Santrali'nin ihtiyaç duyduğu her türlü teknik, altyapısal ve kurumsal desteği bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sağlamayı sürdüreceğiz."
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Ekonomi ve Enerji Bakanı Sayın Olgun Amcaoğlu ile birlikte KIB-TEK Teknecik Elektrik Santrali’ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldık.
KKTC’nin enerji arz güvenliğinin omurgasını oluşturan bu stratejik tesiste mevcut üretim… pic.twitter.com/ibCkCI4CYw
— Alparslan Bayraktar (@aBayraktar1) July 10, 2026 ">http://
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