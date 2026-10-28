800 yıllık köprüye özel dokunuş! Kızılırmak kıyısı turizme açılıyor
800 yıllık köprüye özel dokunuş! Kızılırmak kıyısı turizme açılıyor
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas'tan geçen bölümünde hayata geçirilecek proje kapsamında kafe, restoran, yürüyüş yolu, spor ve kültür alanları oluşturuluyor. Kızılırmak kıyısını turizme kazandırmak amacıyla 239 milyon liralık proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında yaklaşık 800 yıllık tarihi Eğri Köprü'nün aydınlatılması ve çevresinin yeni sosyal yaşam alanlarıyla düzenlenmesi hedefleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:07
Haber Güncellenme Tarihi: 28.10.2026 11:07
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Sivas Belediyesi tarafından Kızılırmak'ın şehrin sosyal hayatına ve turizme kazandırılması adına başlatılan proje, 4 etap halinde yapılacak.
Tarihi Eğri Köprü'nün bulunduğu alanda devam eden projenin 65 bin metrekarelik birinci etabının bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında spor alanları, müzeler, eğitim, eğlence ve yürüyüş alanları, yeme ve içme mekanları yaptıklarını söyledi.
Kızılırmak'ı şehrin turizm mekanı haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Uzun, "Burası hemşehrilerimizin de akşam aileleriyle zaman geçirecekleri bir alan olacak. Kızılırmak projesiyle Sivas dönüşüm yaşayacak. Eskişehir Porsuk projesi ile dönüşüm yaşadı, Sivas da Kızılırmak projesi ile dönüşüm yaşayacak." diye konuştu.
Uzun, projede çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, "İnşallah yıl sonu gibi burasını ciddi anlamda toparlamış olacağız. Gelecek sene mayıs ayının sonunda burayı açarak şehrimizin turizmine, vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olacağız." dedi.
"SİVAS DÖNÜŞÜM YAKALAYACAK"
Proje alanının 65 bin metrekare olduğunu anlatan Uzun, şunları kaydetti:
"239 milyon liralık bir yatırım. İnşallah birinci etabı tamamladıktan sonra gelecek seneye ikinci etaba başlıyoruz hatta bu sene dolgusuna başladık. Gelecek sene de üst yapısına başlamış olacağız. Kızılırmak projesinde en önemsediğim yerlerden birisi tarihi Eğri Köprü. Birinci ve ikinci etabın birleşmesini sağladığı gibi aslında 800 yıllık olan bu köprü Kızılırmak projesi ile gün yüzüne çıkacak. Eğri Köprü'yü aydınlatacağız ve şehrimize gelen turistlerin ve misafirlerimizin ilk uğrak noktalarından birisi haline getirmiş olacağız. Burası Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait ve gerekli görüşmeler yapılıyor, projemizi hazırlattık ve onlara sunduk. Ön onaylarını alarak kurula sunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde projemiz Karayolları Müdürlüğümüz tarafından kurula sunulacak ve onay alındıktan sonra protokol imzalayacağız. Projenin çizimi ve yapımı Sivas Belediyemize ait olacak. İnanıyorum Kızılırmak projemiz ile Sivas'ımız büyük bir değişim, dönüşüm yakalayacak ve önemli bir turizm mekanını şehrimize kazandırmış olacağız. Sivas değişiyor güzelleşiyor, değiştikçe ve güzelleştikçe daha büyük değer kazanıyor. İnşallah Sivas'ı ve hemşehrilerimizi çok daha iyi bir noktaya götüreceğiz."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
800 yıllık köprüye özel dokunuş! Kızılırmak kıyısı turizme açılıyor
Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın Sivas'tan geçen bölümünde hayata geçirilecek proje kapsamında kafe, restoran, yürüyüş yolu, spor ve kültür alanları oluşturuluyor. Kızılırmak kıyısını turizme kazandırmak amacıyla 239 milyon liralık proje hayata geçiriliyor. Proje kapsamında yaklaşık 800 yıllık tarihi Eğri Köprü'nün aydınlatılması ve çevresinin yeni sosyal yaşam alanlarıyla düzenlenmesi hedefleniyor.
Sivas Belediyesi tarafından Kızılırmak'ın şehrin sosyal hayatına ve turizme kazandırılması adına başlatılan proje, 4 etap halinde yapılacak.
Tarihi Eğri Köprü'nün bulunduğu alanda devam eden projenin 65 bin metrekarelik birinci etabının bu yıl içerisinde tamamlanması planlanıyor.
Çalışmaları yerinde inceleyen Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında spor alanları, müzeler, eğitim, eğlence ve yürüyüş alanları, yeme ve içme mekanları yaptıklarını söyledi.
Kızılırmak'ı şehrin turizm mekanı haline getirmeyi amaçladıklarını belirten Uzun, "Burası hemşehrilerimizin de akşam aileleriyle zaman geçirecekleri bir alan olacak. Kızılırmak projesiyle Sivas dönüşüm yaşayacak. Eskişehir Porsuk projesi ile dönüşüm yaşadı, Sivas da Kızılırmak projesi ile dönüşüm yaşayacak." diye konuştu.
Uzun, projede çalışmaların hızla devam ettiğini vurgulayarak, "İnşallah yıl sonu gibi burasını ciddi anlamda toparlamış olacağız. Gelecek sene mayıs ayının sonunda burayı açarak şehrimizin turizmine, vatandaşlarımızın hizmetine kazandırmış olacağız." dedi.
"SİVAS DÖNÜŞÜM YAKALAYACAK"
Proje alanının 65 bin metrekare olduğunu anlatan Uzun, şunları kaydetti:
"239 milyon liralık bir yatırım. İnşallah birinci etabı tamamladıktan sonra gelecek seneye ikinci etaba başlıyoruz hatta bu sene dolgusuna başladık. Gelecek sene de üst yapısına başlamış olacağız. Kızılırmak projesinde en önemsediğim yerlerden birisi tarihi Eğri Köprü. Birinci ve ikinci etabın birleşmesini sağladığı gibi aslında 800 yıllık olan bu köprü Kızılırmak projesi ile gün yüzüne çıkacak. Eğri Köprü'yü aydınlatacağız ve şehrimize gelen turistlerin ve misafirlerimizin ilk uğrak noktalarından birisi haline getirmiş olacağız. Burası Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait ve gerekli görüşmeler yapılıyor, projemizi hazırlattık ve onlara sunduk. Ön onaylarını alarak kurula sunduk. İnşallah önümüzdeki günlerde projemiz Karayolları Müdürlüğümüz tarafından kurula sunulacak ve onay alındıktan sonra protokol imzalayacağız. Projenin çizimi ve yapımı Sivas Belediyemize ait olacak. İnanıyorum Kızılırmak projemiz ile Sivas'ımız büyük bir değişim, dönüşüm yakalayacak ve önemli bir turizm mekanını şehrimize kazandırmış olacağız. Sivas değişiyor güzelleşiyor, değiştikçe ve güzelleştikçe daha büyük değer kazanıyor. İnşallah Sivas'ı ve hemşehrilerimizi çok daha iyi bir noktaya götüreceğiz."
Çok Okunanlar