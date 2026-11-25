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5. Uluslararası STK Fuarı başladı
İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği (İDSB) ile Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfının (TGTV) işbirliğiyle düzenlenen 5. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Fuarı başladı.
Yeşilköy'deki İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan organizasyon, 60'tan fazla ülkeden 200'ü aşkın sivil toplum kuruluşunu bir araya getirdi.
STK'lerin yönetici ve çalışanları, alanda kurulan stantlara gelen ziyaretçilere, tanıtıcı yayın ve materyalle birlikte kurumlarının faaliyetleri hakkında bilgi veriyor.
Kuruluşların temsilcileri, fuar süresince farklı coğrafyalardan gelen meslektaşlarıyla tecrübelerini paylaşarak yeni işbirliklerini geliştirme imkanı buluyor.
Bu yıl "Sivil Toplum 5.0" temasıyla düzenlenen fuarda, yapay zeka, bilgi ve teknoloji alanlarındaki gelişmelerin sivil toplum çalışmalarında kullanımının ele alınması hedefleniyor.
Bu kapsamda, dijital dönüşümün sivil toplum faaliyetlerine sağlayacağı katkılar ve yeni dönem vizyonunun değerlendirilmesi planlanıyor.
Fuar, 28 Kasım Cumartesi günü sona erecek.
Kaynak: AA
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