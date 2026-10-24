Üniversitelere gelecek yıl için 871 milyar liranın üzerinde ödenek ayrıldı
Üniversitelere gelecek yıl için 871 milyar liranın üzerinde ödenek ayrıldı
Yükseköğretim kurumlarına 2027 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 871 milyar 826 milyon 761 bin lirayı aşarken, en fazla ödeneğin 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.
Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 12:18
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 12:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, ülkedeki üniversiteler için gelecek yıl 871 milyar 826 milyon 761 bin lira pay ayrıldı.
Ankara Üniversitesi, 2027 yılı için öngörülen 25 milyar 990 milyon 811 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (18 milyar 54 milyon 530 bin lira), İletişim Başkanlığı (10 milyar 79 milyon 6 bin lira), Yargıtay (7 milyar 97 milyon 505 bin lira), Sayıştay (6 milyar 38 milyon 712 bin lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (5 milyar 767 milyon 823 bin lira) ve Danıştay (4 milyar 201 milyon 421 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.
İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi var
Hacettepe Üniversitesi, 24 milyar 737 milyon 380 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu kurumu 22 milyar 369 milyon 212 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 21 milyar 503 milyon 167 bin lirayla Gazi Üniversitesi ve 20 milyar 278 milyon 966 bin lirayla Ege Üniversitesi izledi.
Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 253 milyon 74 bin lirayla Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı düşük diğer eğitim kurumu da 998 milyon 339 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu.
Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 2 milyar 10 milyon 402 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 162 milyon 124 bin lira ödenek öngörüldü.
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Üniversitelere gelecek yıl için 871 milyar liranın üzerinde ödenek ayrıldı
Yükseköğretim kurumlarına 2027 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 871 milyar 826 milyon 761 bin lirayı aşarken, en fazla ödeneğin 25 milyar 990 milyon 811 bin lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı.
2027 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ne göre, ülkedeki üniversiteler için gelecek yıl 871 milyar 826 milyon 761 bin lira pay ayrıldı.
Ankara Üniversitesi, 2027 yılı için öngörülen 25 milyar 990 milyon 811 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Avrupa Birliği Başkanlığı (18 milyar 54 milyon 530 bin lira), İletişim Başkanlığı (10 milyar 79 milyon 6 bin lira), Yargıtay (7 milyar 97 milyon 505 bin lira), Sayıştay (6 milyar 38 milyon 712 bin lira), Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı (5 milyar 767 milyon 823 bin lira) ve Danıştay (4 milyar 201 milyon 421 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.
İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi var
Hacettepe Üniversitesi, 24 milyar 737 milyon 380 bin liralık bütçe ödeneğiyle Ankara Üniversitesinin ardından ikinci sırada yer aldı. Bu kurumu 22 milyar 369 milyon 212 bin lirayla İstanbul Üniversitesi, 21 milyar 503 milyon 167 bin lirayla Gazi Üniversitesi ve 20 milyar 278 milyon 966 bin lirayla Ege Üniversitesi izledi.
Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 253 milyon 74 bin lirayla Türkiye Uluslararası İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi oldu. Ödenek teklif tavanı düşük diğer eğitim kurumu da 998 milyon 339 bin lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu.
Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) için 2 milyar 10 milyon 402 bin lira ve Yükseköğretim Kalite Kurulu için de 162 milyon 124 bin lira ödenek öngörüldü.
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