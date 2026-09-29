Türkiye’de eğitim süresi 16,8 yıl oldu: İl il dikkat çeken veriler
Türkiye’de eğitim süresi 16,8 yıl oldu: İl il dikkat çeken veriler
TÜİK’in 2025 yılı Muhtemel Eğitim Süresi verilerine göre, Türkiye’de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi beklenen süre 16,8 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda 17,2 yıl olan bu süre erkeklerde 16,3 yıl olarak gerçekleşti.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:41
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 10:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TÜİK 2025 Muhtemel Eğitim Süresi verilerini açıkladı. Türkiye’de eğitim hayatında geçirilmesi beklenen süre 16,8 yıl olurken iller arasındaki farklar dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Muhtemel Eğitim Süresi (MES) istatistiklerini yayımladı. Veriler, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin mevcut eğitim kademelerindeki devamlılık oranları dikkate alındığında, eğitim hayatında geçirmesi beklenen sürenin Türkiye genelinde 16,8 yıl olduğunu ortaya koydu.
Aynı hesaplamaya göre bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde geçirmesi beklenen süre ise 1,6 yıl olarak belirlendi.
MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ BİR YILDA YÜZDE 2,4 GERİLEDİ
2025 verileri, Türkiye’de muhtemel eğitim süresinin bir önceki yıla kıyasla azaldığını gösterdi. Toplam MES yüzde 2,4 oranında düşüş kaydetti.
Cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde muhtemel eğitim süresi 2024’e göre yüzde 2,5 azalarak 16,3 yıla, kadınlarda ise yüzde 2,4 azalarak 17,2 yıla geriledi.
Böylece kadınların eğitim hayatında geçirmesi beklenen süre erkeklerden daha yüksek gerçekleşti.
TÜRKİYE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE
İlkokuldan yükseköğretime kadar olan kademeleri kapsayan verilere göre Türkiye’nin muhtemel eğitim süresi OECD ortalamasının üzerinde yer aldı.
OECD ülkeleri için yayımlanan en güncel 2024 verilerinde ortalama MES 16,6 yıl olarak hesaplanırken, Türkiye’nin aynı kapsamda ortalaması 17,2 yıl oldu.
OECD ülkeleri arasında en yüksek değer 20,9 yıl ile Yunanistan’da, en düşük değer ise 14,3 yıl ile Kolombiya’da kaydedildi.
EĞİTİM SÜRESİNDE ZİRVE BAYBURT VE KARABÜK’TE
İller bazındaki veriler de önemli farklılıklar ortaya koydu. 2025 yılında en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük’te hesaplandı.
Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti.
En düşük muhtemel eğitim süresi ise 13,8 yıl ile Şanlıurfa’da görüldü. Şanlıurfa’nın ardından 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş geldi.
Cinsiyet bazında da iller arasında farklılıklar görüldü. Kadınlarda en yüksek MES Tunceli’de, erkeklerde ise Bayburt’ta kaydedildi. Erkeklerde Bayburt’u Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu; kadınlarda ise Tunceli’yi Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara izledi.
KADINLARIN MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ ERKEKLERİ AŞTI
TÜİK verilerinde cinsiyet eşitliği endeksi de hesaplandı. Kadınların muhtemel eğitim süresinin erkeklerin süresine oranlanmasıyla oluşturulan endeks, 2025 yılında ilkokul-yükseköğretim kademelerinde 1,05 oldu.
2018 yılında 0,97 seviyesinde bulunan endeks, 2025’te 0,08 puan yükseldi.
Cinsiyet eşitliği endeksinin en yüksek olduğu iller 1,13 ile Iğdır, 1,11 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı ve Kars olarak sıralandı.
Endeksin en düşük olduğu iller ise 0,97 ile Bitlis; 0,99 ile Şanlıurfa ve Siirt; 1,00 ile Muş, Erzurum ve Batman oldu.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Türkiye’de eğitim süresi 16,8 yıl oldu: İl il dikkat çeken veriler
TÜİK’in 2025 yılı Muhtemel Eğitim Süresi verilerine göre, Türkiye’de ilkokula başlama çağındaki bir bireyin eğitim hayatında geçirmesi beklenen süre 16,8 yıl olarak hesaplandı. Kadınlarda 17,2 yıl olan bu süre erkeklerde 16,3 yıl olarak gerçekleşti.
TÜİK 2025 Muhtemel Eğitim Süresi verilerini açıkladı. Türkiye’de eğitim hayatında geçirilmesi beklenen süre 16,8 yıl olurken iller arasındaki farklar dikkat çekti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ilişkin Muhtemel Eğitim Süresi (MES) istatistiklerini yayımladı. Veriler, ilkokula başlama çağındaki bir bireyin mevcut eğitim kademelerindeki devamlılık oranları dikkate alındığında, eğitim hayatında geçirmesi beklenen sürenin Türkiye genelinde 16,8 yıl olduğunu ortaya koydu.
Aynı hesaplamaya göre bir bireyin ortaöğretimi tamamlayana kadar eğitimde geçirmesi muhtemel süre 11,9 yıl, okul öncesi eğitimde geçirmesi beklenen süre ise 1,6 yıl olarak belirlendi.
MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ BİR YILDA YÜZDE 2,4 GERİLEDİ
2025 verileri, Türkiye’de muhtemel eğitim süresinin bir önceki yıla kıyasla azaldığını gösterdi. Toplam MES yüzde 2,4 oranında düşüş kaydetti.
Cinsiyet bazında incelendiğinde, erkeklerde muhtemel eğitim süresi 2024’e göre yüzde 2,5 azalarak 16,3 yıla, kadınlarda ise yüzde 2,4 azalarak 17,2 yıla geriledi.
Böylece kadınların eğitim hayatında geçirmesi beklenen süre erkeklerden daha yüksek gerçekleşti.
TÜRKİYE OECD ORTALAMASININ ÜZERİNDE
İlkokuldan yükseköğretime kadar olan kademeleri kapsayan verilere göre Türkiye’nin muhtemel eğitim süresi OECD ortalamasının üzerinde yer aldı.
OECD ülkeleri için yayımlanan en güncel 2024 verilerinde ortalama MES 16,6 yıl olarak hesaplanırken, Türkiye’nin aynı kapsamda ortalaması 17,2 yıl oldu.
OECD ülkeleri arasında en yüksek değer 20,9 yıl ile Yunanistan’da, en düşük değer ise 14,3 yıl ile Kolombiya’da kaydedildi.
EĞİTİM SÜRESİNDE ZİRVE BAYBURT VE KARABÜK’TE
İller bazındaki veriler de önemli farklılıklar ortaya koydu. 2025 yılında en yüksek muhtemel eğitim süresi 18,6 yıl ile Bayburt ve Karabük’te hesaplandı.
Bu illeri 18,4 yıl ile İstanbul ve 18,3 yıl ile Tunceli takip etti.
En düşük muhtemel eğitim süresi ise 13,8 yıl ile Şanlıurfa’da görüldü. Şanlıurfa’nın ardından 14,1 yıl ile Şırnak ve 14,3 yıl ile Muş geldi.
Cinsiyet bazında da iller arasında farklılıklar görüldü. Kadınlarda en yüksek MES Tunceli’de, erkeklerde ise Bayburt’ta kaydedildi. Erkeklerde Bayburt’u Erzincan, Karabük, İstanbul ve Bolu; kadınlarda ise Tunceli’yi Karabük, İstanbul, Rize ve Ankara izledi.
KADINLARIN MUHTEMEL EĞİTİM SÜRESİ ERKEKLERİ AŞTI
TÜİK verilerinde cinsiyet eşitliği endeksi de hesaplandı. Kadınların muhtemel eğitim süresinin erkeklerin süresine oranlanmasıyla oluşturulan endeks, 2025 yılında ilkokul-yükseköğretim kademelerinde 1,05 oldu.
2018 yılında 0,97 seviyesinde bulunan endeks, 2025’te 0,08 puan yükseldi.
Cinsiyet eşitliği endeksinin en yüksek olduğu iller 1,13 ile Iğdır, 1,11 ile Tunceli, 1,10 ile Bartın, 1,09 ile Çankırı ve Kars olarak sıralandı.
Endeksin en düşük olduğu iller ise 0,97 ile Bitlis; 0,99 ile Şanlıurfa ve Siirt; 1,00 ile Muş, Erzurum ve Batman oldu.
Çok Okunanlar