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ÖSYM duyurdu! KPSS ortaöğretim sonuçları açıklandı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-KPSS) ortaöğretim sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 25 Ekim'de uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://belge.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Kaynak: AA
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