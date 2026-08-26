Öğretmen adaylarının beklediği gün! 2026-MEB-AGS sonuçları açıklandı
Öğretmen adaylarının beklediği gün! 2026-MEB-AGS sonuçları açıklandı
Öğretmen adaylarının beklediği sonuçlar açıklandı. ÖSYM, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarını erişime açtı.
Haber Giriş Tarihi: 26.08.2026 11:38
Haber Güncellenme Tarihi: 26.08.2026 11:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanan 2026-MEB-AGS'nin 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
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Öğretmen adaylarının beklediği gün! 2026-MEB-AGS sonuçları açıklandı
Öğretmen adaylarının beklediği sonuçlar açıklandı. ÖSYM, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (MEB-AGS) sonuçlarını erişime açtı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 26 Temmuz'da uygulanan 2026-MEB-AGS'nin 2026 Akademi Giriş Sınavı (2026-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (2026-ÖABT) oturumlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM'nin "sonuc.osym.gov.tr" adresinden erişebilecek.
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