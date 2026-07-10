Yunanistan'da F-35 korkusu! Tarih verdiler: Türkler dönüyor
Yunanistan'da F-35 korkusu! Tarih verdiler: Türkler dönüyor
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali Yunanistan'da panik halinde takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye ile ABD arasındaki temasların hızlandığını ve sürecin kasım ayına kadar önemli bir aşamaya gelebileceğini iddia ederek, 'Bu süreç uzun sürmeyecek, Türkler dönüyor' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.07.2026 12:49
Haber Güncellenme Tarihi: 10.07.2026 12:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma ihtimali Yunanistan'ın gündemindeki yerini koruyor.
ATİNA'DAN KASIM AYI İDDİASI
Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini ve in.gr, Ankara ile Washington arasında yürütülen temasların yeni bir aşamaya geçtiğini yazdı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina yönetimi, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü artık ciddi bir ihtimal olarak değerlendiriyor. ABD Kongresi'ndeki sürecin, ara seçimler öncesinde kasım ayına kadar önemli bir aşamaya gelebileceği öne sürülüyor.
"TÜRKLER DÖNÜYOR"
Kathimerini ve in.gr'de yayımlanan değerlendirmelerde, Washington ile Ankara'nın Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasının önünü açabilecek siyasi ve hukuki seçenekler üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Analizlerde, "Bu süreç uzun sürmeyecek, Türkler dönüyor" ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a verdiği mesajların ardından iki ülke arasındaki çözüm arayışlarının hız kazandığı savunuldu. Türkiye'nin 2019 yılında F-35 programından çıkarılmasına gerekçe gösterilen S-400 hava savunma sistemleri konusunun da yeniden müzakere edildiği ileri sürüldü.
F-16 VE KAAN AYRINTISI
Yunan basınındaki haberlerde, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin sürece de yer verildi.
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılması planlanan F110 motorlarıyla ilgili gelişmelerin de Ankara-Washington hattındaki görüşmelerin önemli başlıkları arasında bulunduğu belirtildi.
ATİNA'DAKİ EN BÜYÜK ENDİŞE
Yunan yorumcular, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin yalnızca diplomatik görüşmelerden ibaret olmadığını, Trump'ın Erdoğan'a yönelik açıklamalarının Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu hakkında önemli mesajlar içerdiğini savundu.
Washington'ın Türkiye ile savunma alanındaki ilişkilerini yeniden güçlendirmeye hazır bir görüntü vermesinin Atina'da yakından takip edildiği ve endişeye neden olduğu ifade edildi.
"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR"
Yunan basınındaki analizlerde, Türkiye'nin jeopolitik konumu, bölgesel krizlerde üstlendiği rol ve NATO'nun güney kanadındaki ağırlığı nedeniyle Washington açısından vazgeçilmez bir aktör olduğu vurgulandı.
Ankara'nın Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada oynadığı rolün ABD için stratejik önem taşıdığı kaydedildi. Bu nedenle Washington'ın Türkiye ile ilişkilerini yeniden şekillendirmek istediği öne sürüldü.
GÖZLER WASHINGTON'DA
Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasına ilişkin başlayan diplomatik süreç, ABD ve Avrupa'da yakından izleniyor.
Özellikle Atina yönetiminin gelişmeleri dikkatle takip ettiği belirtilirken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi, NATO içerisindeki konumu ve ABD ile yeniden hız kazanan temasları F-35 dosyasını bir kez daha uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline getirdi.
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Yunanistan'da F-35 korkusu! Tarih verdiler: Türkler dönüyor
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne damga vuran Türkiye'nin F-35 programına dönüş ihtimali Yunanistan'da panik halinde takip ediliyor. Yunan basını, Türkiye ile ABD arasındaki temasların hızlandığını ve sürecin kasım ayına kadar önemli bir aşamaya gelebileceğini iddia ederek, 'Bu süreç uzun sürmeyecek, Türkler dönüyor' ifadelerini kullandı.
Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yapılan görüşmenin ardından Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden dahil olma ihtimali Yunanistan'ın gündemindeki yerini koruyor.
ATİNA'DAN KASIM AYI İDDİASI
Yunanistan'ın önde gelen yayın organlarından Kathimerini ve in.gr, Ankara ile Washington arasında yürütülen temasların yeni bir aşamaya geçtiğini yazdı.
Yunan basınında yer alan haberlere göre Atina yönetimi, Türkiye'nin F-35 programına dönüşünü artık ciddi bir ihtimal olarak değerlendiriyor. ABD Kongresi'ndeki sürecin, ara seçimler öncesinde kasım ayına kadar önemli bir aşamaya gelebileceği öne sürülüyor.
"TÜRKLER DÖNÜYOR"
Kathimerini ve in.gr'de yayımlanan değerlendirmelerde, Washington ile Ankara'nın Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasının önünü açabilecek siyasi ve hukuki seçenekler üzerinde çalıştığı iddia edildi.
Analizlerde, "Bu süreç uzun sürmeyecek, Türkler dönüyor" ifadelerine yer verildi.
ABD Başkanı Trump'ın Başkan Erdoğan'a verdiği mesajların ardından iki ülke arasındaki çözüm arayışlarının hız kazandığı savunuldu. Türkiye'nin 2019 yılında F-35 programından çıkarılmasına gerekçe gösterilen S-400 hava savunma sistemleri konusunun da yeniden müzakere edildiği ileri sürüldü.
F-16 VE KAAN AYRINTISI
Yunan basınındaki haberlerde, Türkiye'nin F-16 savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin sürece de yer verildi.
Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN'da kullanılması planlanan F110 motorlarıyla ilgili gelişmelerin de Ankara-Washington hattındaki görüşmelerin önemli başlıkları arasında bulunduğu belirtildi.
ATİNA'DAKİ EN BÜYÜK ENDİŞE
Yunan yorumcular, Ankara'daki NATO Zirvesi'nin yalnızca diplomatik görüşmelerden ibaret olmadığını, Trump'ın Erdoğan'a yönelik açıklamalarının Türkiye'nin NATO içerisindeki konumu hakkında önemli mesajlar içerdiğini savundu.
Washington'ın Türkiye ile savunma alanındaki ilişkilerini yeniden güçlendirmeye hazır bir görüntü vermesinin Atina'da yakından takip edildiği ve endişeye neden olduğu ifade edildi.
"TÜRKİYE VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR"
Yunan basınındaki analizlerde, Türkiye'nin jeopolitik konumu, bölgesel krizlerde üstlendiği rol ve NATO'nun güney kanadındaki ağırlığı nedeniyle Washington açısından vazgeçilmez bir aktör olduğu vurgulandı.
Ankara'nın Karadeniz'den Orta Doğu'ya, Kafkasya'dan Doğu Akdeniz'e uzanan geniş bir coğrafyada oynadığı rolün ABD için stratejik önem taşıdığı kaydedildi. Bu nedenle Washington'ın Türkiye ile ilişkilerini yeniden şekillendirmek istediği öne sürüldü.
GÖZLER WASHINGTON'DA
Erdoğan-Trump görüşmesinin ardından Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasına ilişkin başlayan diplomatik süreç, ABD ve Avrupa'da yakından izleniyor.
Özellikle Atina yönetiminin gelişmeleri dikkatle takip ettiği belirtilirken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yükselişi, NATO içerisindeki konumu ve ABD ile yeniden hız kazanan temasları F-35 dosyasını bir kez daha uluslararası gündemin öne çıkan başlıklarından biri haline getirdi.
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