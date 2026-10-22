Yunanistan'a Libya darbesi! Türkiye onayı sonrası Adalar planı çöktü
Yunanistan'a Libya darbesi! Türkiye onayı sonrası Adalar planı çöktü
Yunan basını, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını oybirliğiyle onaylamasını 'büyük ulusal yenilgi' olarak nitelendirdi. Atina'nın Yunan adalarına dayalı egemenlik iddialarının sınırlandığı vurgulandı. Karar Ankara'nın diplomatik başarısı olarak değerlendirilirken Türkiye'nin Libya'daki etkisini artırdığına dikkat çekildi.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:40
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 09:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Yunan basınında geniş yankı buldu. Karar Ankara'nın diplomatik başarısı olarak değerlendirilirken Türkiye'nin Libya'daki etkisini artırdığına dikkat çekildi. Banking News, Libya Temsilciler Meclisi'nin kararını 'Büyük ulusal yenilgi' başlığıyla duyurdu. Haberde, bu adımın bölgedeki jeopolitik dengeleri alt üst ettiği ve Atina'yı Ankara'ya karşı savunmasız bıraktığı öne sürüldü.
AKDENİZ'DE TEHLİKELİ KORDON
Gazete, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki iddialarını meşrulaştırmayı başararak Girit ve Doğu Akdeniz çevresinde Yunanistan için tehlikeli bir kordon oluşturdu. Yunanistan'ın egemenlik iddialarıyla ilgili tehlikeli bir aşamaya giriyor" değerlendirmesinde bulundu. CNN Yunanistan'da yer alan haberde Türkiye'nin Libya siyasi güçleriyle ilişkilerindeki konumunu güçlendirdiği ifade edildi. Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlandırması konusundaki mevcut anlaşmazlıkların Atina aleyhine derinleştiği vurgulandı, anlaşmanın Atina'nın Yunan adalarına dayalı egemenlik iddialarını sınırlandığı kaydedildi.
YALANLARI ORTAYA ÇIKTI
CNN Yunanistan'ın görüşlerine yer verdiği eski Başbakan Antonis Samaras, Libya Temsilciler Meclisi'nin kararı vesilesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Gerapetritis'i eleştirdi. Samaras, "Libya'daki dramatik olaylar, yakın zamanda bize tam tersini garanti eden Sayın Gerapetritis'in telafi edilemez yalanlarını ortaya çıkardı. Biz uykudayken Türkiye'nin ilerleyişi sürüyor " diye konuştu. Open TV ise kararı 'Son derece olumsuz gelişme' olarak nitelendirdi. Yunanistan'ın Libya ile ilişkilerinin "dramatik şekilde bozulmasının" beklendiğini ifade edildi. Naftemporiki, Türkiye'nin Doğu Libya'ya yönelik stratejik yaklaşımının diplomatik temasların ötesine geçerek Akdeniz'deki dengeyi Atina aleyhine tehdit ettiğini yazdı.
TÜRKİYE SÜPER GÜÇ
Haberde, "Türkiye, savunma sanayiine büyük yatırımlar yapabilen bir süper güçtür. Yunanistan bu tür etki araçlarından yoksun" ifadelerine yer verildi. Eurasia editörü Ahmed Hahshan, "Türkiye, Libya'da arzuladığı ve özlemini çektiği her şeyi neredeyse bedelsiz bir şekilde elde etti" değerlendirmesinde bulundu. Yunan muhalefeti, Miçotakis hükümetini dış politikada başarısızlıkla suçlarken, Türkiye'nin bölgedeki stratejik boşluğu doldurduğunu savundu.
SOYKIRIMCIDAN HADSİZ AÇIKLAMA
Libya'nın Türkiye deniz yetki anlaşmasını onaylaması soykırımcı İsrail'i de panikletti. İsrail dışişlerinden hadsiz açıklama geldi: Bu anlaşma, bölgedeki yakın müttefiklerimizin egemenlik haklarını ihlal etmektedir. Maalesef Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmak için çalıştığını bir kez daha görüyoruz.
PARİS VE ATİNA'NIN KABLO PLANI ASKIDA
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Yetkin Aker, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayının Yunanistan'ın Fransa ile yürüttüğü Great Sea Interconnector kablo projesinde Türkiye'nin elini güçlendireceğini belirterek, "Bu anlaşma, projeyi kendiliğinden durdurmaz; ancak Türkiye'nin siyasi ve diplomatik elini güçlendirir. Kablo güzergâhının Türkiye'nin kıta sahanlığı olarak bildirdiği alanlardan geçirilmek istenmesi, Ankara'nın hak ve itirazlarını projenin uygulanması açısından kritik hale getirdi. Atina ve Paris projede Türkiye'yi devre dışı bırakarak sorunsuz ilerleyemez." dedi.
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Yunanistan'a Libya darbesi! Türkiye onayı sonrası Adalar planı çöktü
Yunan basını, Libya Temsilciler Meclisi'nin Türkiye ile deniz yetki alanları anlaşmasını oybirliğiyle onaylamasını 'büyük ulusal yenilgi' olarak nitelendirdi. Atina'nın Yunan adalarına dayalı egemenlik iddialarının sınırlandığı vurgulandı. Karar Ankara'nın diplomatik başarısı olarak değerlendirilirken Türkiye'nin Libya'daki etkisini artırdığına dikkat çekildi.
Türkiye ile Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin mutabakatın Libya Temsilciler Meclisi tarafından onaylanması, Yunan basınında geniş yankı buldu. Karar Ankara'nın diplomatik başarısı olarak değerlendirilirken Türkiye'nin Libya'daki etkisini artırdığına dikkat çekildi. Banking News, Libya Temsilciler Meclisi'nin kararını 'Büyük ulusal yenilgi' başlığıyla duyurdu. Haberde, bu adımın bölgedeki jeopolitik dengeleri alt üst ettiği ve Atina'yı Ankara'ya karşı savunmasız bıraktığı öne sürüldü.
AKDENİZ'DE TEHLİKELİ KORDON
Gazete, "Türkiye, Doğu Akdeniz'deki iddialarını meşrulaştırmayı başararak Girit ve Doğu Akdeniz çevresinde Yunanistan için tehlikeli bir kordon oluşturdu. Yunanistan'ın egemenlik iddialarıyla ilgili tehlikeli bir aşamaya giriyor" değerlendirmesinde bulundu. CNN Yunanistan'da yer alan haberde Türkiye'nin Libya siyasi güçleriyle ilişkilerindeki konumunu güçlendirdiği ifade edildi. Doğu Akdeniz'deki deniz sınırlandırması konusundaki mevcut anlaşmazlıkların Atina aleyhine derinleştiği vurgulandı, anlaşmanın Atina'nın Yunan adalarına dayalı egemenlik iddialarını sınırlandığı kaydedildi.
YALANLARI ORTAYA ÇIKTI
CNN Yunanistan'ın görüşlerine yer verdiği eski Başbakan Antonis Samaras, Libya Temsilciler Meclisi'nin kararı vesilesiyle Başbakan Kiryakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Gerapetritis'i eleştirdi. Samaras, "Libya'daki dramatik olaylar, yakın zamanda bize tam tersini garanti eden Sayın Gerapetritis'in telafi edilemez yalanlarını ortaya çıkardı. Biz uykudayken Türkiye'nin ilerleyişi sürüyor " diye konuştu. Open TV ise kararı 'Son derece olumsuz gelişme' olarak nitelendirdi. Yunanistan'ın Libya ile ilişkilerinin "dramatik şekilde bozulmasının" beklendiğini ifade edildi. Naftemporiki, Türkiye'nin Doğu Libya'ya yönelik stratejik yaklaşımının diplomatik temasların ötesine geçerek Akdeniz'deki dengeyi Atina aleyhine tehdit ettiğini yazdı.
TÜRKİYE SÜPER GÜÇ
Haberde, "Türkiye, savunma sanayiine büyük yatırımlar yapabilen bir süper güçtür. Yunanistan bu tür etki araçlarından yoksun" ifadelerine yer verildi. Eurasia editörü Ahmed Hahshan, "Türkiye, Libya'da arzuladığı ve özlemini çektiği her şeyi neredeyse bedelsiz bir şekilde elde etti" değerlendirmesinde bulundu. Yunan muhalefeti, Miçotakis hükümetini dış politikada başarısızlıkla suçlarken, Türkiye'nin bölgedeki stratejik boşluğu doldurduğunu savundu.
SOYKIRIMCIDAN HADSİZ AÇIKLAMA
Libya'nın Türkiye deniz yetki anlaşmasını onaylaması soykırımcı İsrail'i de panikletti. İsrail dışişlerinden hadsiz açıklama geldi: Bu anlaşma, bölgedeki yakın müttefiklerimizin egemenlik haklarını ihlal etmektedir. Maalesef Türkiye'nin Doğu Akdeniz'i istikrarsızlaştırmak için çalıştığını bir kez daha görüyoruz.
PARİS VE ATİNA'NIN KABLO PLANI ASKIDA
AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Siyaset Bilimci Doç. Dr. Deniz Yetkin Aker, Libya Temsilciler Meclisi'nin onayının Yunanistan'ın Fransa ile yürüttüğü Great Sea Interconnector kablo projesinde Türkiye'nin elini güçlendireceğini belirterek, "Bu anlaşma, projeyi kendiliğinden durdurmaz; ancak Türkiye'nin siyasi ve diplomatik elini güçlendirir. Kablo güzergâhının Türkiye'nin kıta sahanlığı olarak bildirdiği alanlardan geçirilmek istenmesi, Ankara'nın hak ve itirazlarını projenin uygulanması açısından kritik hale getirdi. Atina ve Paris projede Türkiye'yi devre dışı bırakarak sorunsuz ilerleyemez." dedi.
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