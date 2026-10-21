Üst kanattan Türkiye açıklaması: Kararı destekliyoruz
Üst kanattan Türkiye açıklaması: Kararı destekliyoruz
Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi'nin Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasını onayından memnun olduğunu duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:58
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 08:58
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi, Meclisin Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Devlet Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisinin söz konusu muhtırayı onayının, Libya'nın denizlerdeki egemenlik haklarının ve ulusal çıkarlarının korunması açısından olumlu bir adım olduğu belirtildi.
Devlet Yüksek Konseyinin, "Libya'nın denizlerdeki haklarının korunması ve ulusal çıkarlarının güvence altına alınmasına" verdiği önem nedeniyle Türkiye-Libya deniz yetki mutabakat muhtırasını desteklediği aktarıldı.
Konseyin Temsilciler Meclisinin adımını takdir ettiği ve memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Devlet Yüksek Konseyi, Libya'nın denizlerdeki haklarının güvence altına alınması ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar ve saygı temelinde ikili iş birliği fırsatlarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ve yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır."
Libya Temsilciler Meclisi dün, Türk ve Libya hükümetleri arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamıştı.
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Üst kanattan Türkiye açıklaması: Kararı destekliyoruz
Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi, Temsilciler Meclisi'nin Türkiye-Libya deniz yetki muhtırasını onayından memnun olduğunu duyurdu.
Libya Temsilciler Meclisinin üst kanadı Devlet Yüksek Konseyi, Meclisin Türkiye ve Libya arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.
Devlet Yüksek Konseyinden yapılan açıklamada, Temsilciler Meclisinin söz konusu muhtırayı onayının, Libya'nın denizlerdeki egemenlik haklarının ve ulusal çıkarlarının korunması açısından olumlu bir adım olduğu belirtildi.
Devlet Yüksek Konseyinin, "Libya'nın denizlerdeki haklarının korunması ve ulusal çıkarlarının güvence altına alınmasına" verdiği önem nedeniyle Türkiye-Libya deniz yetki mutabakat muhtırasını desteklediği aktarıldı.
Konseyin Temsilciler Meclisinin adımını takdir ettiği ve memnuniyetle karşıladığı kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Devlet Yüksek Konseyi, Libya'nın denizlerdeki haklarının güvence altına alınması ve Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı çıkarlar ve saygı temelinde ikili iş birliği fırsatlarının güçlendirilmesini sağlamak amacıyla ilgili yasal süreçlerin tamamlanmasının ve yetkili kurumlar arasındaki koordinasyonun sürdürülmesinin önemini vurgulamaktadır."
Libya Temsilciler Meclisi dün, Türk ve Libya hükümetleri arasında 2019'da imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylamıştı.
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