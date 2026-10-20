Uçuş sırasında dehşet! 11 bin metrede kapıyı açmaya çalıştı
Uçuş sırasında dehşet! 11 bin metrede kapıyı açmaya çalıştı
Bangkok-Daegu seferini yapan yolcu uçağı 11 bin 300 metre yükseklikte seyrederken acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcuya, Güney Kore'deki mahkeme tarafından 4 ay ertelenmiş hapis cezası ve 80 saat kamu hizmeti yükümlülüğü getirildi.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 10:46
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 10:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'deki Daegu Bölge Mahkemesi, 22 Kasım 2025'te T'way Air hava yolu şirketine ait uçakta acil çıkış kapısını açmaya teşebbüs eden yolcu hakkındaki kararını açıkladı.
Havacılık Güvenliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan yolcunun, uçak yaklaşık 11 bin 300 metre irtifada seyrederken acil çıkış kapısının mandalını kaldırmaya çalıştığı belirtildi.
Mahkeme, yolcuya 4 ay hapis cezası vererek cezanın infazını 2 yıl süreyle erteledi ve 80 saat kamu hizmetinde çalışma yükümlülüğü getirdi.
Kararda, sanığın kapıyı yalnızca bir kez açmaya teşebbüs etmesi ve uçuş sırasında kapının açılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle eyleminin sınırlı tehlike oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.
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Uçuş sırasında dehşet! 11 bin metrede kapıyı açmaya çalıştı
Bangkok-Daegu seferini yapan yolcu uçağı 11 bin 300 metre yükseklikte seyrederken acil çıkış kapısını açmaya çalışan yolcuya, Güney Kore'deki mahkeme tarafından 4 ay ertelenmiş hapis cezası ve 80 saat kamu hizmeti yükümlülüğü getirildi.
Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore'deki Daegu Bölge Mahkemesi, 22 Kasım 2025'te T'way Air hava yolu şirketine ait uçakta acil çıkış kapısını açmaya teşebbüs eden yolcu hakkındaki kararını açıkladı.
Havacılık Güvenliği Yasası'nı ihlal etmekle suçlanan yolcunun, uçak yaklaşık 11 bin 300 metre irtifada seyrederken acil çıkış kapısının mandalını kaldırmaya çalıştığı belirtildi.
Mahkeme, yolcuya 4 ay hapis cezası vererek cezanın infazını 2 yıl süreyle erteledi ve 80 saat kamu hizmetinde çalışma yükümlülüğü getirdi.
Kararda, sanığın kapıyı yalnızca bir kez açmaya teşebbüs etmesi ve uçuş sırasında kapının açılma ihtimalinin düşük olması nedeniyle eyleminin sınırlı tehlike oluşturduğu değerlendirmesine yer verildi.
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