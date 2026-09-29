Türkiye Yunanistan'a kabloyu toplattı! Güzergahı değiştirmek zorunda kaldılar
Türkiye Yunanistan'a kabloyu toplattı! Güzergahı değiştirmek zorunda kaldılar
Yunanistan, Rum Kesimi ve İsrail'in elektrik hattını birbirine bağlayacak proje, Türkiye'nin tepkisiyle güzergah değiştirdi. 1,9 milyar euroluk 'Great Sea Interconnector' projesi, Türkiye'nin 'Milli Deniz Parkı Alanı' hamlesine takıldı. Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre, Ankara'nın projeye tamamen yasak getirmesinden çekinen Atina ve Paris, kablonun geçeceği rotayı güncelleme kararı aldı.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:38
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 08:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu ve 'Milli Deniz Parkı' hamlesi meyvesini verdi. Yunanistan, GKRY ve İsrail'i bağlayacak elektrik kablosunun rotasını değiştirme kararı aldı.
Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlaması planladığı 1.9 milyar euroluk 'Great Sea Interconnector' (GSI) projesi, başlamadan suya düştü. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'nın tepkisi üzerine Atina ve ortakları, deniz altından geçecek kablo hattının rotasını değiştirme kararı aldı. Projedeki rota değişikliği kararı, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 24 Eylül'de yaptığı sert uyarının ardından geldi.
MSB açıklamasında, Türkiye'nin kıta sahanlığında yapılacak kablo/boru döşeme faaliyetlerinin Ankara ile koordine edilmesi gerektiğini vurgulandı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunacağını bildirilen açıklamada, "Ülkemizin haklarını göz ardı eden izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyecektir" denildi.
FRANSA İLE DEĞERLENDİRİLİYOR
Yunan Kathimerini gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre; Atina ve projedeki ortağı Fransa, Türkiye'nin tepkisi üzerine kablo güzergahını güncelleme kararı aldı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Atina, Türkiye'den gelebilecek olası tepkileri değerlendiriyor. Bağlantı projesiyle ilgili olarak, bu değerlendirmeler Fransa ile koordinasyon içinde yapılıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Ankara kamuoyunda yaptığı açıklamalarda basit bir bildirimin yeterli olmadığını ve elektrik şebekesine bağlantı projesi için izin vermek istemediğini açıkça belirtti. Kaynaklar, Atina ve Paris'in, kablo güzergahının Türkiye tarafından 15 Ağustos'ta Kastellorizo'nun güneyinde ilan edilen Fethiye-Kas milli deniz parkı alanlarından geçmemesi için "hafif bir yeniden tasarım" gerekebileceği sonucuna vardığını söyledi. Kaynaklara göre amaç, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlere tamamen yasak getirme yetkisini öne sürmesini engellemek."
12 MİL DE MASADA
Atina aynı zamanda, özellikle Girit'in güneyi ve batısında kara- sularını 12 deniz miline çıkarma seçeneğini de değerlendiriyor. Kathimerini'ye göre GSI konusunda alınacak kararlar da Türki- ye'nin verebileceği tepki hesaba katılarak şekillendiriliyor.
1208 KM'LİK KABLO HATTI
Great Sea Interconnector projesi toplam bin 208 kilo- metrelik denizaltı kablo hattından oluşuyor. 1.9 milyar euroluk proje, üç ülke arasında yüksek gerilimli ve kesintisiz elektrik transferi sağlamayı amaçlıyor.
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Türkiye Yunanistan'a kabloyu toplattı! Güzergahı değiştirmek zorunda kaldılar
Yunanistan, Rum Kesimi ve İsrail'in elektrik hattını birbirine bağlayacak proje, Türkiye'nin tepkisiyle güzergah değiştirdi. 1,9 milyar euroluk 'Great Sea Interconnector' projesi, Türkiye'nin 'Milli Deniz Parkı Alanı' hamlesine takıldı. Yunan gazetesi Kathimerini'nin haberine göre, Ankara'nın projeye tamamen yasak getirmesinden çekinen Atina ve Paris, kablonun geçeceği rotayı güncelleme kararı aldı.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlı duruşu ve 'Milli Deniz Parkı' hamlesi meyvesini verdi. Yunanistan, GKRY ve İsrail'i bağlayacak elektrik kablosunun rotasını değiştirme kararı aldı.
Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve İsrail'in elektrik şebekelerini birbirine bağlaması planladığı 1.9 milyar euroluk 'Great Sea Interconnector' (GSI) projesi, başlamadan suya düştü. AKŞAM Gazetesi'nin haberine göre, Ankara'nın tepkisi üzerine Atina ve ortakları, deniz altından geçecek kablo hattının rotasını değiştirme kararı aldı. Projedeki rota değişikliği kararı, Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) 24 Eylül'de yaptığı sert uyarının ardından geldi.
MSB açıklamasında, Türkiye'nin kıta sahanlığında yapılacak kablo/boru döşeme faaliyetlerinin Ankara ile koordine edilmesi gerektiğini vurgulandı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanları ve kıta sahanlığından kaynaklanan hak ve menfaatlerinin korunacağını bildirilen açıklamada, "Ülkemizin haklarını göz ardı eden izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyecektir" denildi.
FRANSA İLE DEĞERLENDİRİLİYOR
Yunan Kathimerini gazetesinin üst düzey yetkililere dayandırdığı habere göre; Atina ve projedeki ortağı Fransa, Türkiye'nin tepkisi üzerine kablo güzergahını güncelleme kararı aldı. Haberde şu ifadelere yer verildi: "Atina, Türkiye'den gelebilecek olası tepkileri değerlendiriyor. Bağlantı projesiyle ilgili olarak, bu değerlendirmeler Fransa ile koordinasyon içinde yapılıyor. Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara göre, Ankara kamuoyunda yaptığı açıklamalarda basit bir bildirimin yeterli olmadığını ve elektrik şebekesine bağlantı projesi için izin vermek istemediğini açıkça belirtti. Kaynaklar, Atina ve Paris'in, kablo güzergahının Türkiye tarafından 15 Ağustos'ta Kastellorizo'nun güneyinde ilan edilen Fethiye-Kas milli deniz parkı alanlarından geçmemesi için "hafif bir yeniden tasarım" gerekebileceği sonucuna vardığını söyledi. Kaynaklara göre amaç, Türkiye'nin bölgedeki faaliyetlere tamamen yasak getirme yetkisini öne sürmesini engellemek."
12 MİL DE MASADA
Atina aynı zamanda, özellikle Girit'in güneyi ve batısında kara- sularını 12 deniz miline çıkarma seçeneğini de değerlendiriyor. Kathimerini'ye göre GSI konusunda alınacak kararlar da Türki- ye'nin verebileceği tepki hesaba katılarak şekillendiriliyor.
1208 KM'LİK KABLO HATTI
Great Sea Interconnector projesi toplam bin 208 kilo- metrelik denizaltı kablo hattından oluşuyor. 1.9 milyar euroluk proje, üç ülke arasında yüksek gerilimli ve kesintisiz elektrik transferi sağlamayı amaçlıyor.
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