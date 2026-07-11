İngiliz basını Türkiye'nin yükselişini yazdı. Yazıda, 'Avrupa'nın yeni mihenk taşı...' ifadeleri kullanıldı.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İngiliz gazetesi The Telegraph, "Türkiye Avrupa savunmasının yeni mihenk taşı nasıl oldu?" başlıklı analizinde, Türkiye'nin Avrupa güvenliği için kritik bir aktöre dönüştüğünü yazdı.
Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde askeri ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli imkânlarla karşıladığı ve savunma ihracatının 10 milyar doları aşarak rekor kırdığı vurgulandı.
Analizde, Bayraktar TB2, ASELSAN ve Roketsan'ın yükselişine dikkat çekildi.
Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne olumlu yaklaştığı hatırlatıldı. Haberde, Türkiye ile İngiltere arasında istihbarat paylaşımını da kapsayan yeni bir savunma anlaşması yapıldığı belirtildi.
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Türkiye'yi yazdılar: Avrupa'nın yeni mihenk taşı
İngiliz basını Türkiye'nin yükselişini yazdı. Yazıda, 'Avrupa'nın yeni mihenk taşı...' ifadeleri kullanıldı.
İngiliz gazetesi The Telegraph, "Türkiye Avrupa savunmasının yeni mihenk taşı nasıl oldu?" başlıklı analizinde, Türkiye'nin Avrupa güvenliği için kritik bir aktöre dönüştüğünü yazdı.
Haberde, Türkiye'nin savunma sanayisinde askeri ihtiyaçlarının yüzde 80'ini yerli imkânlarla karşıladığı ve savunma ihracatının 10 milyar doları aşarak rekor kırdığı vurgulandı.
Analizde, Bayraktar TB2, ASELSAN ve Roketsan'ın yükselişine dikkat çekildi.
Ayrıca, ABD Başkanı Trump'ın, Türkiye'nin F-35 programına dönüşüne olumlu yaklaştığı hatırlatıldı. Haberde, Türkiye ile İngiltere arasında istihbarat paylaşımını da kapsayan yeni bir savunma anlaşması yapıldığı belirtildi.
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