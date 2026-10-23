Türkiye öncülüğündeki 4’lü savunma iş birliği Atina’yı harekete geçirdi
Türkiye öncülüğündeki 4’lü savunma iş birliği Atina’yı harekete geçirdi
Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan “Bedir Mutabakat Zaptı”, Yunan basınında geniş yankı buldu. Atina’ya yönelik değerlendirmelerde, dört ülkenin savunma alanındaki iş birliğinin bölgesel dengelere etkisine dikkat çekilirken “Türk dolunayı yükseliyor” ifadesi öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 14:23
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 14:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzaladığı "Bedir Mutabakat Zaptı" Yunanistan'da gündem oldu.
Yunanistan merkezli savunma ve güvenlik haber platformu Militaire.gr, "Türkiye'den yeni iş birliği" başlığıyla yayımladığı haberde Türkiye'nin elinin güçleneceği ima etti.
Söz konusu haberde, "Bedir ile, Ankara'nın geleneksel ikili ilişkilerin ötesinde bir savunma iş birliği ile yeni güç ağı geliştirme yönündeki çabaları birlikte değerlendirilmelidir." İfadeleri kullanıldı.
"KATAR SERMAYEYİ, TÜRKİYE TEKNOLOJİYİ"
Atina merkezli EL.gr haber sitesi de Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın ardından imzaladığı "Bedir Mutabakat Zaptı"nı "Türkiye'den yeni savunma anlaşması: Ne yapacaklar?" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberde Türkiye dahi 4 ülkenin söz konusu mutabakata imza attığı hatırlatıldı.
Mutabakatın amacı hakkında varsayımlarda bulunan Yunan medyası haberinde, "Anlaşmasının asıl amacı, Batı pazarına, hatta Rusya ve Çin'e olan bağımlılıktan kaçınmak için askeri teçhizatın ortak üretimidir. Bilinenlere göre, Katar sermayeyi, Türkiye teknolojiyi, diğer iki ülke ise önemli ve büyük sanayi birimlerine sahip oldukları için endüstriyel üretimi sağlayacak." ifadelerine yer verdi.
ATİNA'YA "HESAPLARI DOĞRU YAPMALIYIZ" AKLI
Atina yönetimine uyarıda bulunan Yunan medyası, haberinde Türkiye'nin son dönemde özellikle insansız hava araçları konusunda üst seviyede olduğuna dikkat çekti. Haberde, "Bu dört ülke, küresel savunma pazarında bağımsız olarak yer almak, askeri düzeyde işbirliği yapmak ve ortak tatbikatlar gerçekleştirmek istiyor. Bunun Türkiye için önemli bir adım olduğunun ve ne anlama geldiğinin bilincinde olmalıyız. Hesapları doğru yapmalıyız." denildi.
Atina merkezli Flight haber sitesi ise Bedir Mutabakatına ilişkin yayınladığı haberine "Türkiye'den Katar, Pakistan ve Endonezya ile savunma ortak üretim anlaşması – Ankara'nın silahlanması ve jeopolitik hedefleri" başlığını verdi.
"'TÜRK DOLUNAYI' YÜKSELİYOR"
Söz konusu haberde, "Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya ile çok taraflı bir iş birliği anlaşması imzalayarak uluslararası savunma sanayindeki varlığını güçlendirmek için yeni bir adım atıyor. Mutabakatın ismi olan Bedir ise 'dolunay' anlamına geliyor. Yani 'Türk dolunayı' yükseliyor." denildi.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında çok taraflı "Bedir Mutabakat Zaptı" imzalandığını bildirmişti.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, ortak işbirliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar'ın başkenti Doha'da bugün, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Katar Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı, Pakistan Savunma Bakanlığı arasında çok taraflı "Bedir Mutabakat Zaptı" imzalamıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf tarafından imzalanan mutabakata dolunay anlamına gelen "Bedir" ismi verilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, mutabakata ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu mutabakat, askeri üretim alanında işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askeri eğitim, araştırma ve geliştirme konularında işbirliğini desteklemeyi amaçlıyor. Bu girişim, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Mutabakata, dolunay anlamına gelen 'Bedir' ismi verilmiştir; zira bu mutabakat sayesinde dört ülke birbirini tamamlamakta olup, anlaşma büyük bir askeri ve ekonomik önem taşımaktadır.
Mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahiptir. Her bir ülkenin askeri üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak işbirliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecektir. Ayrıca bu mutabakat; katılımcı ülkeler arasındaki askeri işbirliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunacaktır."
İmza töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer almıştı.
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Türkiye öncülüğündeki 4’lü savunma iş birliği Atina’yı harekete geçirdi
Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan arasında imzalanan “Bedir Mutabakat Zaptı”, Yunan basınında geniş yankı buldu. Atina’ya yönelik değerlendirmelerde, dört ülkenin savunma alanındaki iş birliğinin bölgesel dengelere etkisine dikkat çekilirken “Türk dolunayı yükseliyor” ifadesi öne çıktı.
Türkiye'nin Katar, Endonezya ve Pakistan ile imzaladığı "Bedir Mutabakat Zaptı" Yunanistan'da gündem oldu.
Yunanistan merkezli savunma ve güvenlik haber platformu Militaire.gr, "Türkiye'den yeni iş birliği" başlığıyla yayımladığı haberde Türkiye'nin elinin güçleneceği ima etti.
Söz konusu haberde, "Bedir ile, Ankara'nın geleneksel ikili ilişkilerin ötesinde bir savunma iş birliği ile yeni güç ağı geliştirme yönündeki çabaları birlikte değerlendirilmelidir." İfadeleri kullanıldı.
"KATAR SERMAYEYİ, TÜRKİYE TEKNOLOJİYİ"
Atina merkezli EL.gr haber sitesi de Türkiye'nin Mekke İttifakı'nın ardından imzaladığı "Bedir Mutabakat Zaptı"nı "Türkiye'den yeni savunma anlaşması: Ne yapacaklar?" başlığıyla okuyucularına aktardı. Haberde Türkiye dahi 4 ülkenin söz konusu mutabakata imza attığı hatırlatıldı.
Mutabakatın amacı hakkında varsayımlarda bulunan Yunan medyası haberinde, "Anlaşmasının asıl amacı, Batı pazarına, hatta Rusya ve Çin'e olan bağımlılıktan kaçınmak için askeri teçhizatın ortak üretimidir. Bilinenlere göre, Katar sermayeyi, Türkiye teknolojiyi, diğer iki ülke ise önemli ve büyük sanayi birimlerine sahip oldukları için endüstriyel üretimi sağlayacak." ifadelerine yer verdi.
ATİNA'YA "HESAPLARI DOĞRU YAPMALIYIZ" AKLI
Atina yönetimine uyarıda bulunan Yunan medyası, haberinde Türkiye'nin son dönemde özellikle insansız hava araçları konusunda üst seviyede olduğuna dikkat çekti. Haberde, "Bu dört ülke, küresel savunma pazarında bağımsız olarak yer almak, askeri düzeyde işbirliği yapmak ve ortak tatbikatlar gerçekleştirmek istiyor. Bunun Türkiye için önemli bir adım olduğunun ve ne anlama geldiğinin bilincinde olmalıyız. Hesapları doğru yapmalıyız." denildi.
Atina merkezli Flight haber sitesi ise Bedir Mutabakatına ilişkin yayınladığı haberine "Türkiye'den Katar, Pakistan ve Endonezya ile savunma ortak üretim anlaşması – Ankara'nın silahlanması ve jeopolitik hedefleri" başlığını verdi.
"'TÜRK DOLUNAYI' YÜKSELİYOR"
Söz konusu haberde, "Türkiye, Katar, Pakistan ve Endonezya ile çok taraflı bir iş birliği anlaşması imzalayarak uluslararası savunma sanayindeki varlığını güçlendirmek için yeni bir adım atıyor. Mutabakatın ismi olan Bedir ise 'dolunay' anlamına geliyor. Yani 'Türk dolunayı' yükseliyor." denildi.
NE OLMUŞTU?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye, Katar, Endonezya ve Pakistan savunma bakanlıkları arasında çok taraflı "Bedir Mutabakat Zaptı" imzalandığını bildirmişti.
MSB'den yapılan açıklamaya göre, ortak işbirliğini güçlendirme ve stratejik ortaklıklar geliştirme kararlılığını yansıtan bir adım olarak, Katar'ın başkenti Doha'da bugün, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı, Katar Savunma Bakanlığı, Endonezya Savunma Bakanlığı, Pakistan Savunma Bakanlığı arasında çok taraflı "Bedir Mutabakat Zaptı" imzalamıştı.
Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Katar Başbakan Yardımcısı ve Savunma İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Saud bin Abdulrahman bin Hasan Al Sani, Endonezya Savunma Bakanı Yardımcısı Yusuf Jauharı ve Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf tarafından imzalanan mutabakata dolunay anlamına gelen "Bedir" ismi verilmişti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, mutabakata ilişkin şu ifadeler yer aldı:
"Söz konusu mutabakat, askeri üretim alanında işbirliğini teşvik etmeyi, dört ülkenin askeri kabiliyetlerini güçlendirmeyi, ayrıca teknik askeri eğitim, araştırma ve geliştirme konularında işbirliğini desteklemeyi amaçlıyor. Bu girişim, modern savunma sistemlerinin gelişimiyle uyumlu çözüm ve sanayi kollarının oluşturulmasına katkı sağlayacaktır. Mutabakata, dolunay anlamına gelen 'Bedir' ismi verilmiştir; zira bu mutabakat sayesinde dört ülke birbirini tamamlamakta olup, anlaşma büyük bir askeri ve ekonomik önem taşımaktadır.
Mutabakat, imzacısı olan ülkeler için kayda değer bir ekonomik öneme sahiptir. Her bir ülkenin askeri üretim alanındaki kabiliyetlerinden yararlanılarak işbirliği ve entegrasyon sağlanacak, savunma sanayisi kapasiteleri geliştirilecek ve böylece müttefik ve dost ülkelerin ihtiyaçları karşılanabilecektir. Ayrıca bu mutabakat; katılımcı ülkeler arasındaki askeri işbirliği ufkunu genişletmeye, savunma sanayisi sektöründeki ilişkilerini geliştirmeye ve güvenlik ile istikrarı destekleyip ortak hedeflere ulaşılmasını sağlayacak şekilde çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye katkıda bulunacaktır."
İmza töreninde, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de yer almıştı.
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