Türkiye'nin savunma gücü Yunanistan'ı harekete geçirdi
Türkiye'nin savunma gücü Yunanistan'ı harekete geçirdi
Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesi ve bölgesel caydırıcılığı, Yunanistan'ın yeni silahlanma hamlelerini hızlandırdı. Kathimerini'nin haberine göre Atina ve Tel Aviv, yaklaşık 1 milyar euro değerinde silah ve teknoloji paketi için müzakerelere başladı.
Haber Giriş Tarihi: 23.11.2026 11:31
Haber Güncellenme Tarihi: 23.11.2026 11:32
Kaynak:
AA
Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi ve bölgesel caydırıcılığı Yunanistan'ın yeni silah arayışlarını hızlandırdı. Kathimerini gazetesine göre Atina ve Tel Aviv, yaklaşık 1 milyar euro değerinde silah ve teknoloji paketi için müzakerelere başladı.
Avrupa Birliği savunma kredilerini İsrail'e yönlendiren Yunanistan, şimdi de yaklaşık 1 milyar euro değerinde yeni askeri tedarik paketi için Tel Aviv ile masaya oturdu.
Türkiye'nin savunma sanayiinde katettiği mesafe ve bölgedeki caydırıcılığı, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı savunma kaynaklarını İsrail'e aktarmasına yol açıyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin aktardığı bilgilere göre Atina ve Tel Aviv yönetimleri, yaklaşık 1 milyar euro tutarında yeni bir silah ve teknoloji paketi için müzakerelere başladı.
BALİSTİK FÜZE İSTİYOR
Haberde, pazarlığın 2021'den itibaren 20 yıllığına İsrailli Elbit firmasının kullanımına verilen Kalamata ki uçuş eğitim merkezindeki ders saatlerinin artırılmasını, elektronik harp sistemlerini ve uzun menzilli hassas füzeleri kapsadığı ifade edildi. Atina'nın 'Aşil Kalkanı' stratejisi kapsamında önce İsrail'in elektronik harp uygulamalarına ve karşı tedbirlerine erişmeyi, ardından kendi tehdit ortamına uygun sistemler geliştirmeyi hedeflediğini aktarıyor. Bu kapsamda Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen LORA uzun menzilli hassas güdümlü balistik füzelerinin tedariki de görüşmelerin ana başlıkları arasında yer alıyor.
TÜRKİYE UZMAN OLDU
Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp konusunda gelişmek istediği belirtilen haberde şunlar kaydedildi: "Bu, Türkiye'nin büyük ilerlemeler kaydettiği bir alan. Yunanistan ise 'Aşil Kalkanı' mantığını izlemeyi, yani İsrail'in elektronik harp uygulamalarına ve karşı tedbirlerine erişim sağlayarak ardından kendi karşı karşıya olduğu özgün tehdit ortamına uygun sistemler geliştirmeyi hedefliyor."
AVRUPA'NIN PARASI KATİLE GİDİYOR
Avrupa Birliği'nin üye ülkelere savunma modernizasyonu için sunduğu 150 milyar euroluk SAFE (Avrupa Güvenlik Eylemi) fonundan pay alan Yunanistan, bu kaynakları uzun süredir İsrail menşeli sistemlerin tedarikinde kullanıyor. Atina'nın SAFE programı kapsamında talep ettiği kredileri İsrail yapımı hava savunma ve roket sistemlerine yönlendirmesi, 'Avrupa vergi mükelleflerinin fonları dolaylı yoldan İsrail savaş ekonomisine akıyor' eleştirilerini beraberinde getiriyor. Bununla da sınırlı kalmayan süreçte; İsrailli şirketlerin, "AB Ürünü" etiketiyle birlik fonlarından doğrudan pay alabilmek için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde üretim tesisleri kurma hazırlığı yaptığı biliniyor.
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Türkiye'nin savunma gücü Yunanistan'ı harekete geçirdi
Türkiye'nin savunma sanayiindeki ilerlemesi ve bölgesel caydırıcılığı, Yunanistan'ın yeni silahlanma hamlelerini hızlandırdı. Kathimerini'nin haberine göre Atina ve Tel Aviv, yaklaşık 1 milyar euro değerinde silah ve teknoloji paketi için müzakerelere başladı.
Türkiye'nin savunma sanayiindeki gelişimi ve bölgesel caydırıcılığı Yunanistan'ın yeni silah arayışlarını hızlandırdı. Kathimerini gazetesine göre Atina ve Tel Aviv, yaklaşık 1 milyar euro değerinde silah ve teknoloji paketi için müzakerelere başladı.
Avrupa Birliği savunma kredilerini İsrail'e yönlendiren Yunanistan, şimdi de yaklaşık 1 milyar euro değerinde yeni askeri tedarik paketi için Tel Aviv ile masaya oturdu.
Türkiye'nin savunma sanayiinde katettiği mesafe ve bölgedeki caydırıcılığı, Yunanistan'ın Avrupa Birliği'nden (AB) aldığı savunma kaynaklarını İsrail'e aktarmasına yol açıyor. Yunanistan'ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini'nin aktardığı bilgilere göre Atina ve Tel Aviv yönetimleri, yaklaşık 1 milyar euro tutarında yeni bir silah ve teknoloji paketi için müzakerelere başladı.
BALİSTİK FÜZE İSTİYOR
Haberde, pazarlığın 2021'den itibaren 20 yıllığına İsrailli Elbit firmasının kullanımına verilen Kalamata ki uçuş eğitim merkezindeki ders saatlerinin artırılmasını, elektronik harp sistemlerini ve uzun menzilli hassas füzeleri kapsadığı ifade edildi. Atina'nın 'Aşil Kalkanı' stratejisi kapsamında önce İsrail'in elektronik harp uygulamalarına ve karşı tedbirlerine erişmeyi, ardından kendi tehdit ortamına uygun sistemler geliştirmeyi hedeflediğini aktarıyor. Bu kapsamda Israel Aerospace Industries (IAI) tarafından üretilen LORA uzun menzilli hassas güdümlü balistik füzelerinin tedariki de görüşmelerin ana başlıkları arasında yer alıyor.
TÜRKİYE UZMAN OLDU
Yunanistan Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp konusunda gelişmek istediği belirtilen haberde şunlar kaydedildi: "Bu, Türkiye'nin büyük ilerlemeler kaydettiği bir alan. Yunanistan ise 'Aşil Kalkanı' mantığını izlemeyi, yani İsrail'in elektronik harp uygulamalarına ve karşı tedbirlerine erişim sağlayarak ardından kendi karşı karşıya olduğu özgün tehdit ortamına uygun sistemler geliştirmeyi hedefliyor."
AVRUPA'NIN PARASI KATİLE GİDİYOR
Avrupa Birliği'nin üye ülkelere savunma modernizasyonu için sunduğu 150 milyar euroluk SAFE (Avrupa Güvenlik Eylemi) fonundan pay alan Yunanistan, bu kaynakları uzun süredir İsrail menşeli sistemlerin tedarikinde kullanıyor. Atina'nın SAFE programı kapsamında talep ettiği kredileri İsrail yapımı hava savunma ve roket sistemlerine yönlendirmesi, 'Avrupa vergi mükelleflerinin fonları dolaylı yoldan İsrail savaş ekonomisine akıyor' eleştirilerini beraberinde getiriyor. Bununla da sınırlı kalmayan süreçte; İsrailli şirketlerin, "AB Ürünü" etiketiyle birlik fonlarından doğrudan pay alabilmek için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde üretim tesisleri kurma hazırlığı yaptığı biliniyor.
Kaynak: AA
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