Türkiye-Libya anlaşması karşı kıyıyı şaşırttı: Bizi hazırlıksız yakaladılar
Türkiye-Libya anlaşması karşı kıyıyı şaşırttı: Bizi hazırlıksız yakaladılar
Libya Meclisi'nin 2019'da Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması, karşı kıyı Yunanistan'da şaşkınlık oluşturmaya devam ediyor. Uluslararası hukuk uzmanı Petros Liakouras, gelişmenin Ankara'ya siyasi kazanç sağladığını belirterek “Hazırlıksız yakalandık” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 24.10.2026 11:12
Haber Güncellenme Tarihi: 24.10.2026 11:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylaması Yunanistan'da gündemde kalmaya devam ediyor.
Çok sayıda basın yayın kuruluşunun Libya'nın Türkiye onayını manşetlerine taşımasına Yunan uzman isimler de katıldı. Bu kapsamda Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras, iEidiseis.gr'nin "Insight" programına katıldı. Mutabakat zaptının onaylanmasında doğan endişelerini dile getiren Hukuk Profesörü Liakouras, asıl meselenin onayın yeni bir hukuki sonuç doğurup doğurmayacağı olduğunu ifade etti.
"ATİNA'NIN İTİRAZI BAŞINDAN BERİ İŞE YARAMADI"
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken kabulün daha önce gerçekleştiğini belirten Liakouras, onay sürecinin tamamlanmasının tek başına mutabakatın geçerliliğini değiştirmediğini öne sürdü.
Libya Temsilciler Meclisi'nin kararının siyasi açıdan önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Liakouras, Yunanistan'ın anlaşmaya itiraz ettiğini hatırlatarak, "Başından beri işe yaramadı" dedi.
"ANKARA'DAN GELEN HAMLE HESAPLARI BOZDU"
Söz konusu mutabakatın onaylanmasıyla Libya'nın Türkiye'yle daha uyumlu bir çizgiye geldiğini öne süren Yunan profesör konuşmasında, "Libya'nın Türkiye'nin arabasına bağlandığını söylerken Ankara'dan gelen hamlenin hesapları bozduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Mutabakat zaptını onaylanmasıyla Türkiye'nin ön plana çıkmasının önünün açıldığını belirten Yunan profesör, kararın en önemli sonuçlarından birinin Türkiye'nin siyasi açıdan kazanç elde etmesi olduğunu söyledi.
"ANKARA AÇISINDAN SİYASİ BİR KAZANIM"
Gelişmenin Doğu Akdeniz'deki dengeler bakımından da önem taşıdığını belirten Yunan profesör, Mutabakatın onaylanmasının yalnızca hukuki bir süreç olarak ele alınmaması gerektiğine dikkati çekti.
Yaşananlarla Türkiye'nin bölgede daha da güçlendiğinin altını çizen Yunan profesör, Libya'daki onay sürecinin tamamlanmasının Ankara açısından siyasi bir kazanım anlamına geldiğini belirtti.
"YUNANİSTAN HAZIRLIKSIZ YAKALANDI"
Yunanistan'ın Libya ile iletişim kurmakta güçlük çektiğine söyleyen profesör konuşmasının son kısmında ise, gelişmenin Atina'da hayal kırıklığı ve Türkiye'ye yönelik öfke oluşturduğunu öne sürdü. Liakouras, "(Onay) Açıkçası sanırım herkesi şaşırttı ve Atina'yı hazırlıksız yakaladı." dedi.
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Türkiye-Libya anlaşması karşı kıyıyı şaşırttı: Bizi hazırlıksız yakaladılar
Libya Meclisi'nin 2019'da Türkiye ile imzalanan deniz yetki alanları anlaşmasını onaylaması, karşı kıyı Yunanistan'da şaşkınlık oluşturmaya devam ediyor. Uluslararası hukuk uzmanı Petros Liakouras, gelişmenin Ankara'ya siyasi kazanç sağladığını belirterek “Hazırlıksız yakalandık” dedi.
Libya Temsilciler Meclisi'nin 2019'da Libya ve Türkiye arasında imzalanan deniz yetki alanlarının belirlenmesine ilişkin mutabakat muhtırasını onaylaması Yunanistan'da gündemde kalmaya devam ediyor.
Çok sayıda basın yayın kuruluşunun Libya'nın Türkiye onayını manşetlerine taşımasına Yunan uzman isimler de katıldı. Bu kapsamda Uluslararası Hukuk Profesörü Petros Liakouras, iEidiseis.gr'nin "Insight" programına katıldı. Mutabakat zaptının onaylanmasında doğan endişelerini dile getiren Hukuk Profesörü Liakouras, asıl meselenin onayın yeni bir hukuki sonuç doğurup doğurmayacağı olduğunu ifade etti.
"ATİNA'NIN İTİRAZI BAŞINDAN BERİ İŞE YARAMADI"
Anlaşmanın yürürlüğe girmesi için gereken kabulün daha önce gerçekleştiğini belirten Liakouras, onay sürecinin tamamlanmasının tek başına mutabakatın geçerliliğini değiştirmediğini öne sürdü.
Libya Temsilciler Meclisi'nin kararının siyasi açıdan önemli bir gelişme olduğunu vurgulayan Liakouras, Yunanistan'ın anlaşmaya itiraz ettiğini hatırlatarak, "Başından beri işe yaramadı" dedi.
"ANKARA'DAN GELEN HAMLE HESAPLARI BOZDU"
Söz konusu mutabakatın onaylanmasıyla Libya'nın Türkiye'yle daha uyumlu bir çizgiye geldiğini öne süren Yunan profesör konuşmasında, "Libya'nın Türkiye'nin arabasına bağlandığını söylerken Ankara'dan gelen hamlenin hesapları bozduğunu söyleyebiliriz." ifadelerini kullandı.
Mutabakat zaptını onaylanmasıyla Türkiye'nin ön plana çıkmasının önünün açıldığını belirten Yunan profesör, kararın en önemli sonuçlarından birinin Türkiye'nin siyasi açıdan kazanç elde etmesi olduğunu söyledi.
"ANKARA AÇISINDAN SİYASİ BİR KAZANIM"
Gelişmenin Doğu Akdeniz'deki dengeler bakımından da önem taşıdığını belirten Yunan profesör, Mutabakatın onaylanmasının yalnızca hukuki bir süreç olarak ele alınmaması gerektiğine dikkati çekti.
Yaşananlarla Türkiye'nin bölgede daha da güçlendiğinin altını çizen Yunan profesör, Libya'daki onay sürecinin tamamlanmasının Ankara açısından siyasi bir kazanım anlamına geldiğini belirtti.
"YUNANİSTAN HAZIRLIKSIZ YAKALANDI"
Yunanistan'ın Libya ile iletişim kurmakta güçlük çektiğine söyleyen profesör konuşmasının son kısmında ise, gelişmenin Atina'da hayal kırıklığı ve Türkiye'ye yönelik öfke oluşturduğunu öne sürdü. Liakouras, "(Onay) Açıkçası sanırım herkesi şaşırttı ve Atina'yı hazırlıksız yakaladı." dedi.
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