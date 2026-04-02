Türk askerini görünce kaçtılar

GKRY'deki terör örgütü EOKA destekçileri, sınır hattından KKTC topraklarında bulunan Yiğitler Burcu'ndaki parkta oturan sivillere saldırı düzenledi. Saldırganlar bölgede bulunan Türk askerinin alana gelmesi üzerine kaçtı.

Haber Giriş Tarihi: 02.04.2026 09:16
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından terör örgütü EOKA'nın kuruluş yıl dönümü nedeniyle toplanan Rum gruplar, dün öğle saatlerinde sınırın sıfır noktasından başkent Lefkoşa'nın KKTC tarafında bulunan Yiğitler Burcu'nda oturan sivil vatandaşlara taş, sopa ve el yapımı patlayıcıyla saldırı gerçekleştirdi.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, terör örgütü EOKA'nın 1 Nisan'daki kuruluş yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa'nın güneyinde toplanan Rum gruplar, KKTC topraklarında bulunan Yiğitler Burcu'ndaki parkta oturan KKTC vatandaşı sivillere taş, sopa ve el yapımı patlayıcı fırlattı.

Bölgede bulunan Türk askerinin parka gelmesi ve KKTC polisinin güvenlik önlemi alması üzerine saldırıyı gerçekleştiren ve aralarında maskeli kişilerin de bulunduğu gruplar, sınır hattından uzaklaşarak kaçtı.

KKTC Cumhurbaşkanlığı saldırının ardından Birleşmiş Milletler ve GKRY nezdinde girişimlerde bulundu.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Lefkoşa Yiğitler Burcu'nda sivil vatandaşlara yapılan saldırıyı kınadı.

