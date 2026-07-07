Trump, Türkiye'nin F-35 dönüşüne kapı aralıyor! ABD basını yazdı
Trump, Türkiye'nin F-35 dönüşüne kapı aralıyor! ABD basını yazdı
New York Times'ın üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımına onay vermeye hazırlanıyor. Kongre'deki yasal engellerin aşılması için iki lider arasında mektup teatisi seçeneğinin gündemde olduğu belirtilirken, Trump'ın daha önce yaptığı 'Erdoğan'a onu mutlu edecek bir hediye hazırladım' açıklaması dikkat çekiyor.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:48
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 11:48
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımının gündeme geleceğini yazdı.
Gazetenin ABD yönetiminden dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Erdoğan'a Türkiye'nin programa geri dönüşüne izin vermeye hazır olduğunu iletmesi bekleniyor.
Haberde, ABD'li yetkililerin Kongre tarafından getirilen yasal kısıtlamaların nasıl aşılacağı konusunda farklı değerlendirmelere sahip olduğu belirtildi. Söz konusu engellerin aşılması için iki lider arasında F-35 konusuna ilişkin mektup teatisi yapılabileceği ifade edildi.
TRUMP'IN TÜRKİYE SÖZLERİ
Trump, geçtiğimiz ay NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, F-35'ler ve Ankara Zirvesi'ne ilişkin bir soruya yanıt verirken Erdoğan'a "onu çok mutlu edecek" bir hediye götürmeye hazırlandığını söylemişti.
Türkiye'nin askeri gücüne de dikkat çeken Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük bir güç olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullanmıştı.
"ERDOĞAN'A SAYGI DUYDUĞUM İÇİN"
Trump, NATO Zirvesi'ne katılımıyla ilgili olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını belirterek, "Zirve Türkiye'de, orada olmalısınız dedi. Başkan Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO Zirvesi'ne katılacağım." demişti.
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Trump, Türkiye'nin F-35 dönüşüne kapı aralıyor! ABD basını yazdı
New York Times'ın üst düzey ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımına onay vermeye hazırlanıyor. Kongre'deki yasal engellerin aşılması için iki lider arasında mektup teatisi seçeneğinin gündemde olduğu belirtilirken, Trump'ın daha önce yaptığı 'Erdoğan'a onu mutlu edecek bir hediye hazırladım' açıklaması dikkat çekiyor.
New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Başkan Erdoğan ile yapacağı görüşmede Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına yeniden katılımının gündeme geleceğini yazdı.
Gazetenin ABD yönetiminden dört üst düzey yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Trump'ın Erdoğan'a Türkiye'nin programa geri dönüşüne izin vermeye hazır olduğunu iletmesi bekleniyor.
Haberde, ABD'li yetkililerin Kongre tarafından getirilen yasal kısıtlamaların nasıl aşılacağı konusunda farklı değerlendirmelere sahip olduğu belirtildi. Söz konusu engellerin aşılması için iki lider arasında F-35 konusuna ilişkin mektup teatisi yapılabileceği ifade edildi.
TRUMP'IN TÜRKİYE SÖZLERİ
Trump, geçtiğimiz ay NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Oval Ofis'te yaptığı görüşmede, F-35'ler ve Ankara Zirvesi'ne ilişkin bir soruya yanıt verirken Erdoğan'a "onu çok mutlu edecek" bir hediye götürmeye hazırlandığını söylemişti.
Türkiye'nin askeri gücüne de dikkat çeken Trump, "İnsanlar Türkiye'nin askeri açıdan ne kadar büyük bir güç olduğunu bilmiyor. Çok güçlü bir ordusu var." ifadelerini kullanmıştı.
"ERDOĞAN'A SAYGI DUYDUĞUM İÇİN"
Trump, NATO Zirvesi'ne katılımıyla ilgili olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini aradığını belirterek, "Zirve Türkiye'de, orada olmalısınız dedi. Başkan Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO Zirvesi'ne katılacağım." demişti.
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