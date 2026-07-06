ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İran'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran ile diplomatik bir anlaşmayı tercih ettiğini belirtirken, askeri seçeneğe ilişkin ifadeleriyle de uluslararası gündemde öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 20:19
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 20:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Trump, İran ile müzakere seçeneğini öncelikli gördüğünü ifade etti. Trump, "İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim. Aksi takdirde elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saat içinde imha edebiliriz." dedi.
Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. Söz konusu ifadeler kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.
Gözler NATO Zirvesi'nde
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde bölgesel güvenlik, savunma iş birliği ve küresel krizlerin ele alınması bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin gelişmelerin de liderlerin gündemindeki başlıklardan biri olabileceği değerlendiriliyor.
Zirve kapsamında liderlerden gelecek açıklamalar ve olası diplomatik temaslar, bölgesel güvenlik gündeminin seyri açısından yakından takip ediliyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Trump'tan NATO zirvesi öncesi İran açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek NATO Zirvesi öncesinde İran'a ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Beyaz Saray'da konuşan Trump, İran ile diplomatik bir anlaşmayı tercih ettiğini belirtirken, askeri seçeneğe ilişkin ifadeleriyle de uluslararası gündemde öne çıktı.
Beyaz Saray'da basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Trump, İran ile müzakere seçeneğini öncelikli gördüğünü ifade etti. Trump, "İran'la anlaşma yapmayı tercih ederim. Aksi takdirde elektrik üretim santrallerinin tamamını bir saat içinde imha edebiliriz." dedi.
Trump'ın açıklamaları, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürdüğü bir dönemde geldi. Söz konusu ifadeler kısa sürede uluslararası kamuoyunda geniş yankı buldu.
Gözler NATO Zirvesi'nde
Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek NATO Zirvesi'nde bölgesel güvenlik, savunma iş birliği ve küresel krizlerin ele alınması bekleniyor. ABD ile İran arasındaki gerilime ilişkin gelişmelerin de liderlerin gündemindeki başlıklardan biri olabileceği değerlendiriliyor.
Zirve kapsamında liderlerden gelecek açıklamalar ve olası diplomatik temaslar, bölgesel güvenlik gündeminin seyri açısından yakından takip ediliyor.
Çok Okunanlar