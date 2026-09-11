Trump'tan İran itirafı: İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir
Trump'tan İran itirafı: İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirterek, 'Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 08:03
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 08:04
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Fox haber kanalına verdiği röportajda İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirten Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.
İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiğini kaydeden Trump, "Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı" şeklinde konuştu.
Trump, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, İran'ın İsrail ve Orta Doğu'nun ardından ABD şehirlerini hedef alabileceğini öne sürdü.
TRUMP: SAVAŞ ARA SEÇİMLERİN ARDINDAN SONA ERECEK
İran savaşının ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini yineleyen Trump, bazı destekçilerinin savaş nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara ilişkin "Morallerinin bozuk olduğunu sanmıyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğim için çok gurur duyduklarını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
İran'ın Demokratların onlar üzerindeki baskıyı sona erdireceğine inandığını savunan Trump, "Aslında Demokratların İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vereceğini düşünüyorlar. Ancak İran nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.21 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirterek, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" açıklamasında bulundu.
05.19 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 7,4 kilometre batısında seyreden 2 geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
04.38 Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, 4 Körfez Arap ülkesindeki mevkidaşlarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki seyir güvenliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
04.32 Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) ülkenin güneyindeki "sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarını" kınayarak, grubun Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditlerinin tehlikesine dikkati çekti.
04.27 Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin diplomasinin öne çıkarılması, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptına geri dönülmesi ve Arap ulusal güvenliğinin korunması amacıyla diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirtti.
01.33 ABD Hazine Bakanlığı, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında çok sayıda kişi ve kuruluşu, İran'a finansal destek sağlayan küresel ağın bir parçası oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
01.07 ABD'nin Suudi Arabistan'daki 100'den fazla askeri danışmanıyla bu ülkenin Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına istihbarat ve hedef belirleme desteği sağladığı öne sürüldü.
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Trump'tan İran itirafı: İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirterek, 'Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım' açıklamasında bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox haber kanalına verdiği röportajda İran gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirten Trump, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" ifadelerini kullandı.
İran'ın nükleer kapasitesini yok ettiğini kaydeden Trump, "Biz hayatımıza devam ederken bir anda nükleer silaha sahip olduklarını düşünün. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı" şeklinde konuştu.
Trump, bu senaryonun gerçekleşmesi halinde, İran'ın İsrail ve Orta Doğu'nun ardından ABD şehirlerini hedef alabileceğini öne sürdü.
TRUMP: SAVAŞ ARA SEÇİMLERİN ARDINDAN SONA ERECEK
İran savaşının ABD'de Kasım ayında yapılacak ara seçimlerin ardından sona ereceğini yineleyen Trump, bazı destekçilerinin savaş nedeniyle huzursuz olduğu yönündeki iddialara ilişkin "Morallerinin bozuk olduğunu sanmıyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermediğim için çok gurur duyduklarını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.
İran'ın Demokratların onlar üzerindeki baskıyı sona erdireceğine inandığını savunan Trump, "Aslında Demokratların İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vereceğini düşünüyorlar. Ancak İran nükleer silah sahibi olmayacak" diye konuştu.
05.21 ABD Başkanı Donald Trump, İran'a karşı savaş başlattığı için pişman olmadığını belirterek, "Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. İnsan her zaman kendini biraz sorgulayabilir. Yine olsa aynısını yapardım" açıklamasında bulundu.
05.19 Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları Ajansı (UKMTO), Umman'ın Hasab kentinin yaklaşık 7,4 kilometre batısında seyreden 2 geminin şüpheli bir saldırıya uğradığını açıkladı.
04.38 Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah, 4 Körfez Arap ülkesindeki mevkidaşlarıyla Hürmüz Boğazı'ndaki seyir güvenliği ve bölgesel gelişmeleri ele aldı.
04.32 Suudi Arabistan, Yemen'deki İran destekli Husilerin (Ensarullah Hareketi) ülkenin güneyindeki "sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılarını" kınayarak, grubun Kızıldeniz ve Babülmendeb Boğazı'ndaki seyrüsefer güvenliğine yönelik tehditlerinin tehlikesine dikkati çekti.
04.27 Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati, ülkesinin diplomasinin öne çıkarılması, İran ile ABD arasındaki mutabakat zaptına geri dönülmesi ve Arap ulusal güvenliğinin korunması amacıyla diplomatik temaslarını sürdürdüğünü belirtti.
01.33 ABD Hazine Bakanlığı, "Ekonomik Dışlama Operasyonu" kapsamında çok sayıda kişi ve kuruluşu, İran'a finansal destek sağlayan küresel ağın bir parçası oldukları gerekçesiyle yaptırım listesine aldı.
01.07 ABD'nin Suudi Arabistan'daki 100'den fazla askeri danışmanıyla bu ülkenin Yemen'deki Husilere yönelik saldırılarına istihbarat ve hedef belirleme desteği sağladığı öne sürüldü.
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