Trump'tan İran çıkışı: Henüz pes edecek mi bilmiyorum!
Trump'tan İran çıkışı: Henüz pes edecek mi bilmiyorum!
ABD Başkanı Donald Trump, 'İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 08:10
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 08:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği öğle yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İran'ın pes etme ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.
Trump, "Son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı'ndan nükleer silah elde edilmesini durdurmak için başlattığımız savaştan çok daha önceki dönemler de dahil olmak üzere, tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçirdik. Yaptıklarımız, nükleer silah edinilmesini durdurmak için. İran, bu teknolojiye sahip olmayacak" dedi.
"ZAMANINDA DURDURABİLİRLERDİ"
Kuzey Kore nükleer silah sahibi olabilirken İran'ın neden nükleer silah sahibi olamayacağı sorusuna Trump, "Zamanında durdurabilirlerdi. Ama o zaman başka bir başkan vardı" cevabını verdi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
05.00 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." dedi.
03.00 ABD Başkanı Donald Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.
00.00 İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyareti kınadı ve İsrail'in bölgedeki varlığının doğuracağı tehlikeli sonuçlar hakkında uyarıda bulundu.
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Trump'tan İran çıkışı: Henüz pes edecek mi bilmiyorum!
ABD Başkanı Donald Trump, 'İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle bir araya geldiği öğle yemeğinin ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.
İran'ın pes etme ihtimaline ilişkin bir soruya cevap veren Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.
Trump, "Son birkaç gün içinde Hürmüz Boğazı'ndan nükleer silah elde edilmesini durdurmak için başlattığımız savaştan çok daha önceki dönemler de dahil olmak üzere, tarihin herhangi bir döneminden daha fazla petrol geçirdik. Yaptıklarımız, nükleer silah edinilmesini durdurmak için. İran, bu teknolojiye sahip olmayacak" dedi.
"ZAMANINDA DURDURABİLİRLERDİ"
Kuzey Kore nükleer silah sahibi olabilirken İran'ın neden nükleer silah sahibi olamayacağı sorusuna Trump, "Zamanında durdurabilirlerdi. Ama o zaman başka bir başkan vardı" cevabını verdi.
05.00 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rezai, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "Trump ne müzakere yapabiliyor ne de savaşabiliyor." dedi.
03.00 ABD Başkanı Donald Trump, "İran henüz pes edecek mi bilmiyorum ama nihayetinde edecek. Çok kötü durumdalar" dedi.
00.00 İran, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yaptığı ziyareti kınadı ve İsrail'in bölgedeki varlığının doğuracağı tehlikeli sonuçlar hakkında uyarıda bulundu.
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